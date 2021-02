Alluvione del Panaro, Fassino: “Nel decreto Ristori ci saranno i risarcimenti”

I fondi per il risarcimento dei danni provocati dall’alluvione saranno inseriti nel decreto Ristori: lo annuncia il deputato Pd Piero Fassino. Ecco la sua nota: “Nel decreto Ristori in via di predisposizione saranno inseriti i fondi per il risarcimento dei danni provocati nel modenese dall'alluvione di fine anno”. Lo ha dichiarato Piero Fassino, deputato Pd, in merito ai danni in attesa di risarcimento conseguenti l’alluvione avvenuta tra Modena e Nonantola.

“In queste settimane – prosegue – sono stato in contatto con il Ministro Boccia e i suoi uffici delegati che hanno assicurato che appena la Protezione civile avrà verificato la certificazione dei danni inoltrate da Comuni e Regione, faranno – conclude - tutti gli atti necessari per assicurare l'erogazione dei risarcimenti”.