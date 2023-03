Defibrillatori in centro spariti e rimpiazzati dai rifiuti, l'allarme di FdI

Luca Negrini, Presidente cittadino di Fratelli d’Italia solleva il tema dei defibrillatori pubblici posizionati in centro storico. O almeno teoricamente posizionati, dal momento che la situazione fotografata da FdI non è delle più rosee: "La vandalizzazione delle colonnine contenenti gli apparecchi salvavita è la plastica rappresentazione del livello di inciviltà con cui Modena deve rapportarsi. Abbiamo potuto constatare che molte delle colonnine che contengono i defibrillatori sono state vandalizzate e alcune vengono utilizzate addirittura come recipienti dove gettare la spazzatura".

"Nello specifico - prosegue Negrini - In Piazza Matteotti la colonnina presenta la rottura della parte che andrebbe aperta solo in caso di emergenza, all’interno della stessa, il defibrillatore, è immerso nella spazzatura. Diverso è per quello che riguarda la colonnina in via Emilia angolo via S.Carlo in questo caso, non è presente il defibrillatore,ed è utilizzata a solo scopo di pattumiera. Segnaliamo inoltre che anche in Piazza Grande, proprio accanto alla scalinata che conduce all’interno del Palazzo Comunale la cabina che dovrebbe contenere il defibrillatore è vuota".

Fratelli d’Italia invita quindi il Comune a prendere atto di questa situazione e ad attivarsi celermente: "Chiediamo che siano eseguiti interventi di ripristino delle colonnine vandalizzate volte a garantire la giusta conservazione degli apparecchi siti all’interno delle stesse. Che siano ripristinati i defibrillatori non presenti ovvero quello in Piazza Grande è quello in via Emilia angolo San Giacomo. Qualora invece non sia ritenuti necessari in quelle posizioni si proceda alla rimozione totale delle colonnine inutilizzate".

Secondo i dati ufficiali dell'Ausl, sono 940 i Defibrillatori Semiautomatici Esterni operativi in provincia di Modena, di questi 199 sono censiti presso impianti sportivi, 22 nelle farmacie, 102 nelle scuole, 160 all’esterno in aree pubbliche, 237 presso imprese private. Questo almeno sulla carta.

In provincia di Modena sono quasi 2700 i cittadini che hanno scaricato la app DAE RespondER fino ad oggi: 667 sono state scaricate nel 2022 e si prevedono 780 nuove attivazioni nel corso del 2023.