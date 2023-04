Centro cosparso di rifiuti, "Implementare i ritiri anche nei giorni festivi"

“Basta fare un semplice giro per la città e, ogni domenica, ci si accorge di quanto la situazione sia indegna”. Il presidente cittadino di Fratelli d’Italia Luca Negrini torna sulla questione del nuovo sistema di raccolta differenziata che tanto sta facendo discutere in città. “Continuiamo ad assistere ad uno spettacolo indecente che non accenna minimamente ad arrestarsi. Da via Tassoni a via Carlo Sigonio, passando per via Orazio Vecchi fino a piazza San Francesco e piazzale Risorgimento, si percorre un itinerario colmo di immondizia male odorante che evidenzia quanto niente si stia facendo per migliorare la situazione".

Per il referente di FdI occorrono quindi "aumenti drastici nei ritiri anche alla domenica. Non viviamo una situazione che possa garantire il non aumento dei passaggi nei giorni festivi. L’emergenza non si ferma perché è domenica e anche nei giorni festivi i ritiri devono essere fortemente implementati. Fanno sorridere amaramente le parole dei dirigenti Hera che a mezzo stampa, non più tardi di qualche giorno fa, raccontavano che i primi risultati sono incoraggianti. Quali? Una narrazione che continua ad essere la totale mistificazione della realtà, purtroppo invece ben visibile a tutti i modenesi che devono convivere con questa situazione e per la quale l’assessore Filippi si deve vergognare. Un operato totalmente insufficiente figlio del non ascolto né dei cittadini, né delle opposizioni, colmato nel ridicolo concorso a premi".

Fratelli d'Italia da mesi critica duramente la scelta di Hera e Comune: "Assistiamo attoniti al continuo silenzio di un’amministrazione piccola davanti alla grandezza di un’azienda, Hera, che con l’atteggiamento tipico di chi sa che può permettersi tutto, continua a non rispondere delle proprie responsabilità. Mentre chi dovrebbe controllare - e qualora necessario sanzionare - si continua a voltare dall’altra parte offendendo una città intera”, conclude Negrini.