Amministrative, Federica Luppi è la candidata del centrodestra a Concordia

La lista civica “Noi per Concordia” ha presentato nella serata di venerdì la candidata Sindaco Federica Luppi alla cittadinanza. Attualmente assessore a Mirandola, in area Lega, Luppi guiderà le forze del centrodestra concordiese. La serata che ha visto la partecipazione di oltre 150 “curiosi” e di tanti futuri membri della lista che si presenterà come alternativa di governo nella tornata elettorale amministrativa in programma il prossimo 8/9 Giugno 2024.

“Non ci sono parole perfettamente calzanti per descrivere la scelta di candidarmi a Sindaco alle prossime elezioni amministrative, se non l’affetto per le persone e l’amore per il nostro Paese. Ho ricevuto tanto e ritengo sia giunto il momento di scendere in campo, di provare a restituire alla comunità tutto quello che ha dato a me nel mio personale percorso di crescita; mi impegno in prima persona per dare al Paese un nuovo programma di crescita e di sviluppo", ha spiegato Luppi.

"E' giusto precisarlo: ho una visione di Concordia differente da quella del Sindaco uscente Prandini - ha sottolineato Luppi - Sulla presenza di Concordia all’interno dell’Unione dei Comuni Area Nord (UCMAN) ritengo abbia senso esserci, ma per contare: questa deve essere una tra le priorità. Altro aspetto in cui crediamo fermamente è il mantenimento della matrice pubblica di AIMAG, allontanandosi da logiche che la vorrebbero facile boccone per la “concorrente” Hera. AIMAG deve rimanere pubblica: per la qualità dei servizi, per l’indotto che offre alle nostre aziende e per quell’attenzione al territorio che una SPA non ha e non potrà convertire in lavoro e occupazione per la nostra gente. Il nostro centro storico poi, risulta tuttora una realtà, per certi versi spettrale, che deve tornare a popolarsi: di attività commerciali, imprenditoriali, uffici consentendo anche ai nostri giovani di tornare ad animare il centro, caratterizzato dai nostri portici che con tutta la loro bellezza ed attrattività hanno da sempre rappresentato Concordia. Al completamento occorre certamente meno burocrazia, un disbrigo delle pratiche più semplici; chi investe sul territorio merita non solamente il massimo della gratitudine, ma anche il massimo dell’aiuto da parte di chi amministra il Paese. All’ultimazione della ricostruzione si affianca anche una doverosa riqualificazione delle aree e degli edifici dismessi di proprietà comunale, come le ex scuole elementari delle frazioni di Santa Caterina e di Vallalta".

"A questo si deve accostare poi un concreto e serio programma di manutenzione della viabilità comunale, con riferimento alle strade del capoluogo e delle frazioni; una viabilità all’altezza della nostra comunità, significherebbe un passo in avanti per l'economia di tutto il territorio. Sul fronte sicurezza, poi, si rendono necessari ulteriori investimenti a rinforzo dell’attuale presenza di videocamere di sorveglianza, al fine di rendere capillare il controllo del territorio in riferimento al costante ripetersi dei furti in abitazione e dell’abbandono illecito di rifiuti. Impossibile, inoltre, non auspicare un prossimo rientro dei militari nella Caserma dei Carabinieri".

"Incontrando i cittadini è emersa, inoltre, la necessità di potenziare i servizi alla persona, con particolare riferimento ai soggetti anziani e fragili. Servono corretti investimenti per aiutare le persone in difficoltà ed essere al fianco di chi ne ha più bisogno. Le Associazioni di volontariato rappresentano un valore preziosissimo, e proprio per questo meritano il massimo della vicinanza e della collaborazione. Un altro tema che mi sta molto a cuore sono i giovani, costretti, a volte, a spostarsi fuori da Concordia per praticare i loro sport; è quindi necessario incrementare l’utilizzo di strutture ricettive e garantire la massima vicinanza alle Associazioni sportive locali".

"Sul fronte sanità le mie idee sono chiarissime: l’ospedale Santa Maria Bianca rappresenta un presidio sanitario prezioso per i concordiesi e, di conseguenza, non si tocca. E credo che il messaggio debba arrivare forte e chiaro anche a Modena e in Regione".

"La sfida elettorale che ho deciso di intraprendere sarà nel segno dell’ascolto delle persone, di tutti i concordiesi che avranno il piacere di confrontarsi con me: sono fermamente convinta che Concordia meriti di più", ha concluso Luppi.