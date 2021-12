Federica Venturelli guiderà la segreteria cittadina del Pd di Modena

È Federica Venturelli, 26enne vice capogruppo Pd in Consiglio comunale, la nuova segretaria cittadina del Partito democratico modenese. L’elezione si è svolta martedì 28 dicembre a Ponte Alto. Durante il Congresso si è proceduto anche a nominare i vertici della direzione cittadina e i membri della segreteria. A fare da vice a Venturelli c’è il consigliere comunale anch’egli vice capogruppo Pd Diego Lenzini; il consigliere comunale Marco Forghieri è stato nominato presidente dell’Assemblea comunale e nel ruolo di tesoriere è stato confermato il consigliere comunale e segretario del circolo Pd Marzaglia-Cittanova Stefano Manicardi. Venturelli, prima donna a ricoprire il ruolo, succede all’assessore alla Cultura di Modena Andrea Bortolamasi, che ha svolto l’incarico di segretario cittadino negli scorsi sei anni.

“Nella nuova Segreteria siamo metà donne e metà uomini – spiega la neo eletta segretaria cittadina Federica Venturelli - alcune sono delle conferme, altre delle scommesse. Molti gli under 30 e under 40, ma anche tante persone con una storia politica profonda e ben precisa che possono dare il loro contributo e anche formare e insegnare ai componenti della segreteria più giovani. Abbiamo una grande sfida davanti – afferma Venturelli - recuperare la fiducia dei lavoratori e delle lavoratrici, dei disoccupati, degli studenti, dei precari, delle Partite Iva, e di chi ha smesso di condividere il percorso con noi. Il Pd deve stare nei luoghi della sofferenza e del disagio e lottare per rimuoverlo. Vogliamo un partito diffuso nel territorio, dalle frazioni al centro, in tutti i rioni, nei luoghi di lavoro e in tutti i luoghi in cui è presente il conflitto politico. I circoli devono essere punti di riferimento e di ascolto delle preoccupazioni delle persone, sapendone interpretare i sentimenti e le opinioni, costruendo percorsi per individuare soluzioni. Per questo ho deciso di mantenere personalmente la delega ai circoli: per assumermene pienamente la responsabilità. Le feste devono continuare a coinvolgere, appassionare e divertire e si deve rafforzare quella cittadina e quelle di quartiere. Nella nostra città sono state non solo un modo per finanziare dal basso l’attività del partito, ma anche una grande occasione per dibattere, fare comunità e creare socialità. Ci sono formule ormai consolidate nel tempo, altre da riattivare, formule nuove da inventare, consapevoli di poter contare su un patrimonio di volontarie e volontari che non può essere disperso e che va al contempo coinvolto e valorizzato. Inoltre – conclude Venturelli - dobbiamo aprirci e formare una nuova classe dirigente preparata e pronta alle responsabilità e solida nell’impostazione. Vogliamo infine un partito che abbia al centro della propria agenda la costruzione di una democrazia paritaria. Non basta essere la prima Segretaria donna della città. Ci deve essere un sistema che funziona, per smettere di sorprendersi quando le donne raggiungono ruoli di responsabilità”.

Questi i membri della segreteria: Diego Lenzini (40 anni, ingegnere) è responsabile di mobilità, transizione ecologica e territorio, Stefano Manicardi (26 anni, studente universitario) ha delega su feste e frazioni, Salvatore Mirabelli (29 anni, consulente aziendale) organizzazione e sport, Chiara Pacchioni (63 anni, medico ospedaliero) salute e welfare, Anna De Lillo (20 anni, studentessa universitaria ed educatrice alle scuole superiori) giovani e città universitaria, Antonio Carpentieri (52 anni, avvocato) lavoro e sicurezza, Gianluca Fanti (56 anni, impiegato) quartieri, partecipazione e radicamento territoriale, Urania Dekavalis (36 anni, avvocata) diritti e inclusione, Vincenzo Pezzitola (33 anni, dipendente amministrativo) cultura, Federica Di Padova (32 anni, insegnante) scuola e formazione politica, Sergio Duretti (59 anni, dirigente d’azienda) innovazione, digitalizzazione e sviluppo economico, Patrizia Belloi (56 anni, pedagogista) donne e politiche per le famiglie, Giulia Cossarizza (23 anni, studentessa universitaria) Gd e coesione sociale.