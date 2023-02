Federico Fieni è il nuovo segretario Pd di Novi di Modena. Quarant’anni, laureato in management internazionale, Fieni lavora come collaboratore sportivo in qualità di istruttore regionale Fip per le associazioni sportive di Novi e Rovereto seguendo alcuni dei ragazzi dei due centri del Comune. È stato anche attivo nel mondo cattolico, eletto consigliere comunale alle scorse elezioni amministrative di giugno nel gruppo Essere Comunità con Marco Ferrari candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra.

Fieni, che è stato eletto durante il congresso di circolo di mercoledì 8 febbraio, succede a Marina Rossi alla quale tutto il circolo di Novi porge un grande ringraziamento per essere riuscita a tenere insieme la comunità dei Dem in anni difficili subito dopo la sconfitta alle amministrative del 2017.

"Grazie alla tenacia di Marina Rossi, si sono avvicinati al nostro partito nuovi cittadini; nel 2019 si è riusciti a riproporre la Festa de L’Unità dopo più di vent’anni di assenza, facendola tornare ad essere sia un momento di aggregazione che di approfondimento su temi sia locali che nazionali. Il Pd a Novi, pur nell’anno più buio della sua storia, alle scorse politiche ha ottenuto una delle percentuali più alte della provincia. Fieni prende il timone di un circolo che ha bisogno di consolidare e rafforzare la sua presenza su tutto il territorio comunale, in particolare modo su Rovereto e Sant’Antonio. A lui quindi un grande in bocca al lupo e un grazie per la generosità e il tempo che ha deciso di mettere a disposizione della comunità Dem di Novi di Modena".

Fieni ha dichiarato: “Questa per me è una nuova sfida e non nego di averci pensato molto prima di decidere. Ciò che alla fine mi ha fatto fare il passo avanti è stato lo stesso desiderio di impegnarmi per il mio territorio che ha mosso in me la voglia di accettare solo sei mesi fa la candidatura a consigliere comunale nella lista di Marco Ferrari. Nei nostri piccoli paesi la politica è solo passione e amore per il luogo in cui sei nato e nel quale hai deciso di vivere, questo sarà lo spirito con cui affronterò anche questa nuova avventura nel Partito democratico".