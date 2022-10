“La pace non si arma”, fiaccolata di Italia Sovrana e Popolare in centro 

Domani, venerdì 21 settembre, è stata organizzata in centro storico una fiaccolata che prenderà il via alle 20.45 da Largo Sant'Agostino. Titolo dell'evento “La pace si ama, non si arma”, un'iniziativa voluta da Italia Sovrana e Popolare, insieme ad Ancora Italia. Da programma, i manifestanti attraverseranno tutta via Emilia Centro, terminando il corteo in largo Porta Bologna.

L'invito dei due movimenti sovranisti organizzatori è quello di "cambiare le posizioni dell’Italia sul conflitto in atto tra Russia e Ucraina e richiedere che l’Italia assume un vero ruolo di mediazione tra le parti, cosi come sta facendo la Turchia per arrivare ad una vera trattativa di pace con immediato cessate il fuoco come prima condizione necessaria al dialogo diplomatico tra i belligeranti".

Si legge in una nota: "L’Italia deve stoppare immediatamente l’invio di armi all’Ucraina, armi che non fanno altro che alimentare il conflitto e ci pongono in una situazione che impedisce l’assunzione di quel ruolo di mediazione che è nella tradizione della politica estera italiana, dal dopoguerra in poi; vanno anche rimosse le sanzioni alla Russia che stanno provocando un disastro immane sulla nostra economia e vanno ricercate soluzioni diverse per il drammatico problema degli approvvigionamenti dell’energia che sta mettendo a rischio collasso economico famiglie ed imprese".

I due coordinamenti locali dei movimenti evidenziano: "La fiaccolata di venerdì 21 sarà un’occasione di riflessione sia individuale che collettiva sulla necessità della Pace e della concordia in un mondo che sembra averne smarrito il senso e che cammina diritto verso un escalation di un conflitto che potrebbe avere conseguenze catastrofiche per tutto il genere umano".