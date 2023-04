Fallimento Granulati Donnini: "Il Comune riscuota le fidejussioni per bonificare le cave"

Dichiarando l’apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale di Modena ha disposto l’esercizio provvisorio della “Granulati Donnini” fino al prossimo 11 maggio. Un fallimento che ha un grande impatto sul'economia locale, in virtù degli impianti che l'azienda gestiva in diverse zone del territorio.

Tra questi anche due frantoi lungo il Fiume Panaro nella zona di San Cesario. Ad interrogarsi sul futuro è la consigliera comunale Sabina Piccinini (Civica Nuovo San Cesario): "Cosa ne sarà dei due frantoi? Cosa ne sarà delle cave dove oggi ancora si estrae ghiaia? Impensabile che i due frantoi rimangano abbandonati lungo il Fiume e che cave oggi attive possano divenire terra di nessuno. Per ottenere lo smantellamento dei due vecchi frantoi venne concessa alla Granulati Donnini una contropartita di circa un milione di metri cubi di ghiaia, da tempo ormai scavata".

"I frantoi però sono ancora lì e la proprietà oggi non può certo provvedere a demolirli, né tantomeno impegnarsi nella bonifica del lungofiume. Ci sono però circa 600mila euro di garanzie fidejussorie che il Comune può riscuotere per smantellare i due frantoi e circa 500mila euro per i ripristini delle cave. Oltre un milione di euro sono dunque disponibili per riqualificare, una volta per tutte, il nostro territorio. Rinunciarvi non si può", aggiunge Piccinini.

Due mozioni sono state presentate dal gruppo consigliare per impegnare il Sindaco a riscuotere le fidejussioni della Granulati Donnini necessarie per il ripristino delle cave e per lo smantellamento dei due frantoi. "Solo riscuotendo le fidejussioni potremo finalmente riappropriarci della bellezza del nostro paesaggio e dimenticare i pesanti impatti delle attività estrattive. D’altronde, dalle nostre parti, per risolvere i problemi ambientali pare sia necessario il fallimento di un’azienda. E’ successo con le “montagne di vetro” dell’Emiliana Rottami, potrebbe accadere col fallimento della Granulati Donnini".