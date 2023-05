Bologna fa marcia indietro, stop al porta-a-porta in centro: "Muzzarelli prenda esempio"

Dal prossimo 12 luglio il centro storico di Bologna dirà addio alla raccolta sotto casa di carta e plastica e al suo posto verranno ricollocati i cassonetti stradali. Il capoluogo di regione boccia dunque il modello in vigore da diversi anni, che aveva permesso di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, ma creato degrado e non pochi malumori per la grande quantità di sacchi che si venivano ad ammassare sui marciapiedi e sotto i portici. Da ormai due anni la situazione era tesa e, dopo diversi annunci, ieri il sindaco della città felsinea Matteo Lepore ha annunciato il cambio di modello gestito da Hera.

Modello, che come ben sappiamo, è lo stesso che si sta pian piano estendendo anche a tutto il territorio modenese. Sotto la Ghirlandina come sotto le due Torri non sono mancati i disagi e le lamentele. Modena è ancora agli esordi del nuovo porta-a-porta e la transizione sta generando polemiche. Difficile ad oggi prevedere se con l'assestamento del servizio si riuscirà ad ottenre una raccolta virtuosa, come per esempio accade a Ferrara, o se le difficoltà di oggi saranno destinate a durare e a decretare il fallimento del sistema come accaduto a Bologna.

la situazione bolognese non poteva che prestare il fianco alle opposizioni, che da mesi conducono una dura battaglia contro il porta-a-porta. A cogliere la palla al balzo è la Lega: "La nostra città sta diventando una pattumiera a cielo aperto, Muzzarelli prenda esempio da Lepore e torni indietro rispetto a questo metodo folle. Ci siamo opposti fin dall’inizio come Lega, e crediamo che i cittadini possano essere educati al riciclo con metodi diversi", afferma Valentina Mazzacurati Portavoce e responsabile enti locali del Carroccio modenese.

“Questo metodo è fallimentare, insalubre e costoso. Muzzarelli faccia un passo indietro e imponga a Hera il sistema dei pattumi normali, con una campagna di educazione ed incentivo alla differenziata - aggiunge la legista - Tutti abbiamo a cuore l’ambiente, ma questo tipo di raccolta non lo fa perché crea situazioni di degrado ambientale e soprattutto di insalubrità.”