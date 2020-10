Mediterranea Saving Humans, flash mob a Modena contro il blocco delle navi

"In queste settimane il governo italiano, utilizzando la tecnica dell’ostracismo amministrativo e burocratico è riuscito a bloccare le navi e gli aerei delle società civile che prestavano soccorso nella frontiera più letale del mondo, quella del Mediterraneo centrale. La nostra nave, la Mare Jonio, è tra quelle a cui viene impedito di svolgere la sua missione.È per questo, che in tutta Italia, da Milano a Catania, gli equipaggi di terra di Mediterranea hanno deciso di mobilitarsi con iniziative di informazione e sensibilizzazione".

Lo spiegano in una nota i nodi territoriali di Mediterranea di Formigine e Nonantola, che in collaborazione con le sezioni di Modena di ARCI ed Emergency e con il gruppo modenese Black Lives Matter hanno deciso di prendere parte alla mobilitazione organizzando un breve momento nell’ambito del festival “Tragitti”. Alle ore 16.30 a Lo Spazio Nuovo il flash mob con una pacifica invasione di bachette di carta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mediterranea Saving Humans chiede: "La fine del blocco pretestuoso di Mare Jonio e delle navi e degli aerei della Civil Fleet; - Il riconoscimento del valore e della necessità del soccorso civile in mare; L’immediata assistenza e assegnazione di un porto sicuro entro le 24 ore per tutte le navi, imbarcazioni e natanti che si trovassero a dover operare un soccorso in mare, a prescindere dalla loro classificazione commerciale. La fine degli indegni accordi con la Libia e del finanziamento alla cosiddetta Guardia Costiera Libica”.