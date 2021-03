Soliera, 30.000 euro dal Comune alle associazioni sportive

Un sostegno concreto alle associazioni sportive del territorio, costrette a prolungate chiusure sulla base delle disposizioni di contrasto al Covid19. È quanto si è impegnato a fornire il Comune di Soliera che, a partire da questa settimana (15-21 marzo), provvede alla distribuzione di contributi economici. Il bando comunale, chiuso lo scorso 30 gennaio, prevedeva quote di sostegno - per una cifra massima di 5.000 euro per associazione - a quelle società sportive che nei mesi scorsi sono venute incontro ai propri tesserati. Con quale criterio? Restituendo somme di denaro legate alla retta annuale della stagione 2019-2020 oppure riconoscendo loro voucher in forma di sconto per le future attività. Il periodo preso in considerazione ai fini del contributo è quello che va dall'8 marzo al 24 novembre 2020.

“In Comune”, spiega il vicesindaco e assessore allo Sport Cristina Zambelli, “sono pervenute 9 domande: tutte accolte. In tempi relativamente brevi, siamo in grado di liquidare i contributi, che vanno da un minimo di circa 850 a 5.000 euro. Peraltro voglio sottolineare come si tratti di associazioni che si reggono quasi esclusivamente sul volontariato e che non hanno fini di lucro.”