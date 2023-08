Forza Italia su l'omicidio di Corso Vittorio Emanuele: “Il sistema è in tilt. Il modello Modena ha fallito"

Anche il Capogruppo Fi in Provincia a Modena, Antonio Platis, interviene a seguito del grave episodio di violenza che si è verificato domenica pomeriggio in Corso Vittorio Emanuele, dove un giovane di 20anni ha perso la vita.

"Sono passati 13 anni, da quando il presidente della Regione Vasco Errani accolse per primo l’appello del premier Silvio Berlusconi per fronteggiare assieme l’emergenza migranti dell’epoca.

Da allora sono cambiate tante cose. Modena non ha più il centro di identificazione con uno dei più alti tassi di rimpatri d’Italia. Anzi, a dire il vero, non ha proprio più il CIE osteggiato e chiuso dalla sinistra."

"Così come il sistema di accoglienza ha perso, in taluni aspetti, la forza propulsiva di chi voleva aiutare davvero i fragili e quelli che scappavano dalla guerra. -prosegue Paltis- Da anni, sebbene la normativa prevedesse compensi minori, la Prefettura è stata costretta a numerose proroghe e deroghe, ovviamente legittime, ma con prezzi decisamente superiori a quelli di legge e con sempre gli stessi soggetti affidatari dell'accoglienza. E così le casse dello Stato si sono svuotate in favore dei pochi operatori che fornivano qualche posto a Modena e provincia."

"Questo nuovo bando da 1,3 milioni per 50 minori non accompagnati - prosegue il Capogruppo Fi - è una ferita per la città e per il territorio.Possibile che le numerose famiglie che si sono offerte per averli in affido non riescano ad ottenerli, mentre lo Stato deve parcheggiarli in fondazioni o cooperative che, in diversi casi, hanno mostrato palesemente come non abbiano sufficienti funzioni educative e di integrazione del minore?Il modello Modena, quello che riduceva la criminalità dilagante a mere percezioni, quello che non vedeva le differenze tra profughi e clandestini, quello che affonda le radici nel più bieco buonissimo a senso unico, è ciò che ha fatto deragliare la città.Gli stralli lanciati contro il governo da Muzzarelli sono tipici di chi non sa più che abito mettersi per sfuggire alle proprie responsabilità.Nonostante l'esperto di armocromia, c'è un abisso -conclude - tra la risolutezza di Berlusconi e, perfino, il buonsenso mostrato a suo tempo da Errani."