Consiglio Comunale, nel Pd Francesca Fabbri subentra a Tommaso Fasano

Francesca Fabbri, 63 anni, medico fisiatra esperta in medicina riabilitativa, in pensione da poco più di un anno, è la nuova consigliera del gruppo Pd in Consiglio comunale a Modena subentrata a Tommaso Fasano che si è dimesso per motivi personali. La surroga è stata approvata all’unanimità in apertura della seduta di giovedì 29 giugno del Consiglio con il presidente Fabio Poggi che le ha dato il benvenuto in aula sottolineando “lo spirito di collaborazione” che caratterizza l’attività dell’organismo e ringraziando Fasano per l’impegno di questi anni anche come presidente della commissione Servizi culturali, sociali, educativi, sport e tempo libero: nella prossima seduta si procederà all’elezione della nuova presidenza.

Fabbri è alla sua prima esperienza in Consiglio comunale. Alle elezioni del 2019 aveva ottenuto 220 preferenze nella lista del Pd. È sposata e ha tre figli.

Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena, si è specializzata in Medicina Fisica e Riabilitazione presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli a Bologna. Ha lavorato come dirigente medico nei diversi ospedali modenesi e ha avuto esperienze professionali anche all’estero, a Parigi e a Copenhagen. È impegnata nell’Associazione medici per l’ambiente Isde “nella consapevolezza – spiega Fabbri – che per garantire la salute dei cittadini è essenziale promuovere l’attenzione per gli stili di vita, per una corretta alimentazione e per la tutela dell’ambiente in cui viviamo”.