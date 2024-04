Elezioni San Cesario, parte la campagna elettorale di Francesco Zuffi

Francesco Zuffi, sindaco uscente di San Cesario sul Panaro, correrà nuovamente per la carica di Sindaco alle elezioni amministrative del prossimo giugno. L’ufficialità della candidatura è arrivata nell’assemblea tenutasi qualche giorno fa per la presentazione dei risultati delle consultazioni svolte nei mesi scorsi in paese. I membri della lista civica “Insieme per San Cesario” e il Partito Democratico, a fronte del consenso espresso dai cittadini consultati, hanno chiesto a Francesco Zuffi di proseguire il percorso e, a fronte della disponibilità accordata, ha ufficializzato la sua candidatura alle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024.

“Voglio ringraziare tutti per l'apprezzamento espresso alla mia amministrazione e per il sostegno ricevuto per la mia ricandidatura” - spiega Francesco Zuffi -, le consultazioni hanno evidenziato un giudizio molto positivo del lavoro di questi anni e questo è di grande stimolo per confermare la mia disponibilità. In questo mandato abbiamo raggiunto risultati importanti, come la circonvallazione, il rinnovo della corte di Villa Boschetti, il recupero dell’ex cinema comunale prima dismesso e, in ultimo, la nuova casa dei medici nell’ex municipio ristrutturato. Ma sono molti altri i progetti che abbiamo avviato, come i percorsi ciclabili o la casa della Cultura in Villa Boschetti, e che voglio concludere nel prossimo mandato. Inoltre, ci sono sfide nuove da affrontare. I prossimi cinque anni saranno quindi decisivi per completare la trasformazione di San Cesario che abbiamo avviato. Lo faremo partendo dal coinvolgimento dei cittadini più attivi nella comunità e confermando un approccio aperto al dialogo per la costruzione del programma elettorale. In una parola: insieme”.

Il Partito Democratico di San Cesario ha dato pieno appoggio alla ricandidatura di Francesco Zuffi. “Dalle consultazioni che abbiamo effettuato è emersa una generale soddisfazione - spiega Roberto Formentini, Segretario PD di San Cesario sul Panaro - e un apprezzamento particolare per la figura di Francesco. Per questo, il sostegno alla sua ricandidatura è stata la scelta più naturale. Come Partito Democratico faremo la nostra parte per contribuire alla costruzione del programma, tenendo in considerazione quanto i cittadini ci hanno detto nelle interviste”.

Nei prossimi giorni la Lista “Insieme per San Cesario” renderà note le tappe della campagna elettorale, che comprenderà anche diversi momenti di ascolto dei cittadini. Il primo appuntamento è fissato per il 15 aprile.