Frasi sessiste sulle operatrici sanitarie, nella bufera il sindaco di San Prospero

Tutto sarebbe iniziato durante un dibattito pubblico sulla sanità nella Bassa modenese, Borghi in quell'occasione si sarebbe riferito ad alcune lavoratrici dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola come “belle, giovani e aitanti” mentre altre le avrebbe definite “catorci”. E' questo l'episodio alla base delle numerose prese di posizione contro il Sindaco di San Prospero.

Giuditta Pini, della Direzione nazionale del Partito Democratico si è espressa ribadendo che "in politica le parole sono pietre. C'è un sindaco che non si rende conto di essere imbarazzante e fuori dal tempo, pronunciando nel corso di un convegno pubblico sulla salute, e nel suo ruolo di primo cittadino, frasi sessiste che non si possono considerare battute. La cosa che rende tutto questo inaccettabile è che sia del Partito Democratico: le scuse che ha pubblicato, dicendo di essere stato frainteso, non sono sufficienti, e basta ascoltarlo per comprendere come non possa appellarsi al fatto di essere stato male interpretato."

Per la Conferenza delle Donne del Partito Democratico di Modena “Davvero abbiamo bisogno, nel 2023, di un Sindaco che sottolinei l’aspetto fisico del personale medico di un reparto, paragonandolo a quello di un altro, con termini quali “donne belle, giovani e aitanti” rispetto a “catorci”? Davvero pensa che si tratti di motti di spirito particolarmente intelligenti? O anche soltanto divertenti? Ma non si rende conto che, al massimo, a ridere è soltanto lei?Quelle che per lei sono, volendo almeno sperare nella sua buonafede, uscite simpatiche, contribuiscono invece a rafforzare un modo di vedere le donne e una cultura che proprio in questi giorni, con il segretario provinciale Solomita, abbiamo definito “patriarcale e maschilista.”

Per Manuela Spaggiari (Noi Moderati) le parole dei Borghi sono "inaccettabili e offensive e occorrerebbe prendere posizioni chiare in merito"

Anche la reazione dell’Azienda USL di Modena non si è fatta attendere. "A nome di tutte le sue professioniste e i suoi professionisti la Direzione dell'Azienda USL di Modena si dissocia nettamente dalle parole del Sindaco Borghi e ritiene doverose le scuse e le precisazioni da lui inviate in merito all'impegno, che vede anche l'Azienda in prima linea, nel contrasto alla violenza contro le donne e nella promozione dei loro diritti, anche sul campo lavorativo. Le parole hanno un peso, ancor di più se a pronunciarle è una figura istituzionale; l'Ausl dunque non può che essere d'accordo sulla necessità di continuare a lavorare per evitare, in ogni contesto, l'utilizzo di un linguaggio che possa risultare offensivo, e ribadisce il proprio impegno a collaborare con le istituzioni per costruire una cultura del rispetto dell'altro e in particolare delle donne, della loro professionalità e del loro importante ruolo nella società. Si coglie infine l'occasione per ribadire la qualità professionale e l'impegno di tutti gli operatori Ausl - siano essi donne o uomini - che lavorano nelle strutture sanitarie, e il valore dell'incontro tenutosi a San Prospero, che ha visto la presenza e la disponibilità - anche al di fuori del proprio orario di servizio - di diverse figure dell'Ospedale e del Distretto di Mirandola che hanno speso il loro tempo per raccontare ai cittadini la propria attività quotidiana, le azioni di potenziamento e la nuova organizzazione della sanità sul territorio. "