Cittadinanza onoraria ai bambini stranieri nati a Modena, FdI: "Pura propaganda"

"Sull’iniziativa che vede il conferimento della cittadinanza onoraria di Modena ai bambini stranieri delle classe quinte delle scuole primarie della città interviene Luca Negrini Presidente cittadino di Fratelli d’Italia: “La sinistra continua ad utilizzare la cittadinanza italiana come pretesto per battaglie ideologiche e immigrazionistiche che alla fine penalizzano soltanto i ragazzi che a diciotto anni potrebbero, se vogliono, richiedere la cittadinanza italiana. Muzzarelli la smetta con questi teatrini figli solo della mistificazione della realtà volta all'utilizzo dei bambini per pura propaganda".

Negrini attacca: "La cittadinanza italiana deve essere la condivisione di un insieme fatto di valori, tradizione, identità e sistema sociale di leggi condiviso. Deve essere richiesta, rispettando i tempi previsti dalla legge dimostrando, dopo un percorso di vita consapevole, rispetto per la nazione che ti accoglie e ti consente di vivere in serenità e di volersi realmente integrare. Il punto di arrivo di un percorso, non il punto di partenza".

"Il reale senso dell’utilizzo del conferimento della cittadinanza onoraria dovrebbe essere valorizzare comportamenti socialmente virtuosi e non avallare una parata propagandistica senza nessun valore legale. Invitiamo pertanto il Sindaco a evitare forzature ideologiche che, oltre non essere di competenza comunale, non rientrano certamente nelle priorità dei modenesi”,conclude Negrini

L’iniziativa “Bambin@= Cittadin@” che si ripete dal 2015 su volontà del Consiglio comunale. La manifestazione è promossa da Comune e Unicef Modena e coinvolge anche le scuole, le classi e gli insegnanti dei bambini interessati dal riconoscimento di valore simbolico "con cui Modena intende affermare che tutti i bambini cresciuti insieme in Italia frequentando le stesse scuole hanno uguali diritti di cittadinanza".

Sono complessivamente più di 1.600 i bambini che in questi anni hanno ricevuto la cittadinanza onoraria modenese e oltre 60 le classi quinte dei 10 Istituti comprensivi cittadini, oltre che di due scuole paritarie, che saranno in diretta on line con il Municipio alle ore 9 di mercoledì 29 marzo per l’ottava edizione di “Modena=Cittadino” (solo nel 2019 l’iniziativa non si è svolta a causa della pandemia).

La cerimonia li vedrà collegati con la Sala consiliare, dove ad ascoltarli e a rispondere alle loro domande ci saranno il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi, il presidente di Unicef Modena Lorenzo Iughetti e l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi.