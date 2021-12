Fratelli d'Italia, eletto Stefano Venturini: “La destra torna in Provincia dopo 12 anni"

“A Modena per la prima volta abbiamo deciso di “scendere in campo” in questa competizione elettorale, pur consapevoli che ci saremmo recati al voto con la maggior parte dei consigli comunali espressione del 2019, quando Fratelli d’Italia si attestava intorno al 4%". Lo dichiara Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, all'indomani del voto per il rinnovo del Consiglio Proviciale.

"Soddisfazione doppia, dunque, per un risultato storico: aver riportato dopo 12 anni la destra in consiglio provinciale a Modena con Stefano Venturini, vigile del fuoco e consigliere comunale di Cavezzo. A lui vanno i migliori complimenti di una comunità che ha fortemente creduto in lui”, - “Un risultato non scontato, non solo l’elezione ma soprattutto il terzo posto: Stefano ha infatti ottenuto la fiducia di tutta Fratelli d’Italia e di vari civici della rete Uniamoci, che ringraziamo per aver scelto Venturini come punto di riferimento.”

Fa da eco Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale: “E’ la prima volta che il centrodestra nel complesso elegge ben 4 consiglieri, mentre la sinistra passa da 9 a 7 nonostante la recente conquista di Vignola e Finale rispetto alle ultime elezioni provinciali. E’ evidente come il partitone stia perdendo pezzi, non solo nel proprio elettorato ma perfino nei propri eletti.”

Venturini commenta: “Ringrazio tutti per la fiducia, mi sono presentato come outsider candidato di un piccolo comune della provincia e fuori dalle manovre dei signori delle elezioni. Questa elezione è la vera sorpresa, frutto di voti che arrivano per stima, amicizia e coerenza. Non certo per compromessi.”, il primo commento a caldo del neoeletto in Viale Martiri.