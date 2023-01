Cattura di Messina Denaro, una delegazione di Fratelli d'Italia omaggia l'Arma

Ieri u na delegazione di Fratelli d’Italia si è recata presso il Comando dei Carabinieri della Provincia di Modena per ringraziare i militari della cattura di Messina Denaro e "della costante e del quotidiano lavoro a tutela di tutti gli italiani". Il gesto non è isolato: i coordinamenti provinciali di Fratelli d’Italia hanno infatti portato i loro saluti e ringraziamenti alle forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale.

Erano presenti il senatore Michele Barcaiuolo, il presidente provinciale Ferdinando Pulitanò, il presidente cittadino Luca Negrini ed il presidente dei giovani Lorenzo Rizzo che hanno consegnato una targhetta di ringraziamento al Colonnello Antonio Caterino, Comandante Provinciale di Modena.