Defibrillatori mancanti in centro storico, "A un anno dalla segnalazione nulla è cambiato"

“Quasi un anno fa denunciavamo le condizioni in cui versavano le colonnine contenenti i defibrillatori e in tutti questi mesi nulla è cambiato. Una vergogna sotto gli occhi di tutti”. A parlare è Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia: “Ci domandiamo come sia possibile che nessuno sia intervenuto e come sia possibile che il Sindaco, gli Assessori e gli appartenenti alla maggioranza non si siano accorti di nulla in tutto questo tempo. Ipotesi poco credibile data la posizione centrale e ben visibile delle colonnine che continuano a fungere da pattumiere nel silenzio generale di tutti".

"Vergognoso è il mancato intervento dell’Amministrazione soprattutto se si pensa che molti di questi apparecchi salvavita sono stati donati grazie alla grande generosità di associazioni che hanno raccolto i fondi necessari. La tutela di un bene così prezioso per la comunità dovrebbe essere prioritaria per chi amministra, come prioritario doveva essere il ripristino delle colonnine vandalizzate - aggiunge il meloniano - Così non è stato né per la collanina sita in via Emilia all’altezza dell’edicola, né per quella in piazza Matteotti".

Fratelli d’Italia chiede nuovamente che siano ripristinati i defibrillatori mancanti e che siano eseguiti interventi di ripristino delle colonnine vandalizzate, necessarie a garantire la giusta conservazione in sicurezza degli apparecchi siti all’interno delle stesse. Inutile ricordare la strategica funzione dei defibrillatori.

"Rimaniamo basiti da come sia evidentemente sottovalutata l’importanza di una corretta manutenzione e gestione di questi apparecchi. Infine invitiamo Muzzarelli a prendere finalmente in considerazione la situazione dei defibrillatori in città e a procedere ad un intervento celere finalizzato a sistemare la questione, ricordando infine al Primo cittadino che scegliere di non intervenire equivale ad essere complice di chi crea incuria e degrado in città”, conclude Negrini".