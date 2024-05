Fratelli d’Italia presenta la lista con i suoi candidati

Questa mattina, presso la sede del Comitato elettorale in piazza XX Settembre, è stata presentata la lista di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Capogruppo, come già annunciato, è l’Onorevole Daniela Dondi.

Tanti i professionisti nell’ambito della giustizia e della medicina, modenesi appassionati e amanti della propria città. A fare gli onori di casa è stato il responsabile regionale di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo: “Siamo orgogliosi della composizione dalla lista di Fratelli d’Italia, consapevoli di essere l’architrave del centrodestra e quindi dell’ alternanza che vogliamo regalare ai modenesi dopo 79 anni. Dietro a Negrini oggi abbiamo presentato una squadra che, insieme agli alleati, è pronta a governare questa città con competenze derivanti dalle più diverse esperienze professionali che saranno una ricchezza nel futuro del governo della città”. È intervenuta anche l’on. Daniela Dondi: “Sono molto felice che Fratelli d’Italia mi abbia dato l’opportunità di essere il capolista nella lista del candidato sindaco Luca Negrini. Siamo una squadra molto coesa, con professionalità diverse, ma con un unico obiettivo: vincere le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a Modena per segnare un grande cambiamento”.

Ha proseguito Elisa Rossini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune: “La lista che presentiamo oggi è in continuità con il percorso iniziato 5 anni fa in Consiglio comunale. Ho svolto il ruolo di capogruppo nella consiliatura 2019/2024 rappresentando Fratelli d’Italia come unico membro del gruppo consiliare e lavorando sempre in sinergia con la coalizione di centrodestra. Un lavoro di costruzione di idee saldamente fondate su un pensiero comune che ha portato alla maturazione di un’esperienza che certamente avrà modo di dare frutto nella prossima consiliatura. Sicurezza, trasporto, viabilità, gestione della raccolta differenziata e sostegno alle famiglie con particolare riferimento all’accesso alle scuole dell’infanzia e ai nidi e alla gestione degli anziani, sono i temi principali su cui abbiamo costruito proposte che sono il frutto del pesante ‘allenamento’ a cui ci ha costretti una maggioranza che in questi 5 anni si è chiusa ad ogni nostra proposta, seguendo acriticamente il Sindaco uscente che a fine mandato consegna una città con tanti problemi che incidono pesantemente sulla quotidianità dei modenesi”.

Il candidato sindaco Luca Negrini ha poi dichiarato: “Con soddisfazione posso affermare che all’interno della lista di Fratelli d’Italia ritrovo tanti volti amici che hanno, in questi anni di comuni battaglie politiche, svolto un ruolo cardine in quelle che sono state le istanze dei cittadini che con costanza abbiamo portato avanti garantendo la giusta attenzione nelle opportune sedi. Trovo però anche molti volti nuovi che possiedono valori importanti. È una lista figlia dell’amore per la città e della consapevolezza che occorra una forza condivisa e comune, insieme ad un forte spirito di sacrificio e servizio per la città. Ringrazio i vertici di Fratelli d’Italia sapendo che molti profili presenti hanno la capacità di poter svolgere un importante e costante lavoro per la Modena del futuro che stiamo costruendo”. Infine ha preso la parola Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale di Fratelli d’Italia: “È una lista di cui vado personalmente orgoglioso, composta sia da uomini e donne militanti e dirigenti modenesi, sia da uomini e donne provenienti dalla società civile. Una lista che si pone nel solco dell’identità e della storia della destra politica: intergenerazionale e interclassista e che in questo caso è composta esattamente da uomini e da donne, nello stesso numero. Un dato di cui andare fieri, a dimostrazione del grande lavoro di radicamento compiuto in questi anni. Il nostro partito fornisce l’ennesima dimostrazione di come Fratelli d’Italia punti al merito, dando ampio spazio e responsabilità alle donne, senza necessità di quote rose”.

Ecco la lista completa: