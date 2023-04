Aumento delle tariffe sulle strisce blu, FdI: "Ennesimo regalo a Modena Parcheggi"

Fratelli d’Italia non risparmia le critiche all'Amministrazione comunale di Modena anche sul fronte della gestione dei parcheggi a pagamento, in vista dell'aumento delle tariffe per la sosta che scatteranno dal 1 maggio. “La vessazione perpetrata dall’Amministrazione nei confronti del centro storico della città ha raggiunto livelli intollerabili: purtroppo è fatto noto che parcheggiare nei pressi del centro sia diventato difficilissimo e da lunedì prossimo diventerà proibitivo a causa del rincaro della tariffa oraria di parcheggi a pagamento fino al 20% previsto da un contratto vessatorio per il nostro Comune, reso ostaggio di Modena Parcheggi a causa delle dissennate scelte del Pd”, attacca Ferdinando Pulitanò, Presidente Provinciale del partito.

“L’aumento delle tariffe è l’ultimo degli aiuti fatti dalla sinistra modenese e la giunta Muzzarelli sicuramente non può lavarsi le mani: è stata la Sua giunta ad azzerare il canone a dicembre 2020 per un importo di 123mila euro e a versare nelle casse della società che gestisce i parcheggi 350 mila euro a titolo di ristoro a causa del Covid", ricorda Pulitanò.

“É l’ennesimo cospicuo regalo che il partito democratico concede a Modena Parcheggi Spa: le Amministrazioni di sinistra in questi anni hanno ampliato le zone a pagamento, aumentato le tariffe e svenduto progressivamente i parcheggi della città. Ora assistiamo anche all’adeguamento fino al 20% delle tariffe e non è un caso che l’aumento maggiore si localizzi in Piazza Sant’Agostino, parcheggio adiacente al Novi Park, il mega e inutile parcheggio interrato, simbolo del fallimento delle politiche di programmazione della sinistra modenese che doveva risolvere il problema di accesso al centro, ma di fatto è diventato un catalizzatore di degrado e criminalità come più volte abbiamo denunciato in questi anni”, conclude l'esponente meloniano.