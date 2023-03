Nessuna sorpresa in Hera, il Comune riconferma l'ex assessore Giacobazzi

L’ingegner Gabriele Giacobazzi, confermato come vice presidente di Hera spa, e la docente di Unimore Grazia Ghermandi sono i due nomi che il territorio modenese propone per il consiglio di amministrazione di Hera spa in vista dell’assemblea del prossimo 27 aprile concorrendo alla determinazione della lista di maggioranza del Patto tra i soci pubblici: il primo viene designato direttamente da parte del Comune di Modena, la seconda congiuntamente con gli altri soci pubblici modenesi riuniti nell’assemblea del contratto di sindacato.

Lo ha annunciato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli durante il Consiglio comunale di giovedì 2 marzo nel quale ha reso noto anche la decisione assunta dal Comitato di sindacato dei soci pubblici di Hera che, prendendo atto che il presidente Tomaso Tommasi di Vignano ritiene concluso il suo mandato alla scadenza naturale, ha indicato Cristian Fabbri, attuale direttore centrale Mercato di Hera e amministratore delegato della controllata Hera Comm, per il ruolo di presidente esecutivo nelle liste dei candidati per il prossimo triennio del consiglio di amministrazione.

Per i ruoli di amministratore delegato e vicepresidente di Hera sono stati indicati i nominativi di Orazio Iacono e, appunto, di Gabriele Giacobazzi, che già ricoprono questi ruoli nella multiutility.

Il sindaco ha sottolineato come tutto il Comitato abbia ringraziato il presidente Tommasi di Vignano “per il contributo fondamentale alla crescita dell’azienda che ha guidato per oltre vent’anni", sottolineando in particolare la “crescita di tanti dirigenti di indubbia qualità”.

La designazione che spetta al Comune, socio di Hera spa con una quota del 6,5 per cento (oltre 97 milioni di azioni), riguarda, appunto, un componente da includere nella lista di maggioranza per la nomina del cda e, secondo quanto previsto dal Patto di sindacato fra i soci pubblici della società, tale componente, se nominato dall'Assemblea dei soci, sarà designato direttamente per la carica di vicepresidente e durerà in carica tre esercizi.

Gabriele Giacobazzi, 73 anni, attuale vice presidente di Hera spa, è presidente dell’Ordine degli ingegneri ed è stato assessore comunale tra il 2012 e il 2018.

Grazia Ghermandi, 68 anni, docente di Ingegneria Sanitaria-Ambientale all’Università di Modena e Reggio Emilia, dal 2015 è consigliera di amministrazione della Fondazione di Modena, ha partecipato come rappresentante di Unimore alla discussione per la stesura del Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile e al progetto Eu Zero Carbon City Urbact.