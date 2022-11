Giardini Ducali. Rizzo e Negrini (FDI): "La chiusura alle 21 è una sconfitta del PD"

"Una misura" chiosa Rizzo "che di fatto avrà l’effetto di limitare la libertà dei modenesi sottraendo loro uno spazio di aggregazione ma che nella sostanza non impedirà a chi spaccia di continuare a farlo sotto la luce del sole e non limiterà nemmeno gli scontri tra extracomunitari che si svolgono in pieno giorno, come l’ultima svoltasi di mattina il 7 novembre scorso".

Sulla chiusura del parco è intervenuto anche Luca Negrini, Presidente cittadino di Fratelli d'Italia. “Si tratta dell’ennesima sconfitta dell’Amministrazione, figlia di una politica che non ha saputo dare una risposta celere ad una problematica che, se affrontata con fermezza per tempo, non si sarebbe tramutata nell’emergenza con cui dobbiamo fare i conti adesso. Fratelli d’Italia da anni denuncia una situazione indecente all’interno dei parchi cittadini divenuti le piazze perennemente attive di spaccio della città".

Secondo Negrini "Ridurre l’orario è l’ennesima debole risposta di un assessore alla sicurezza latitante e totalmente inadatto. Fratelli d’Italia continua a chiedere a gran voce che sia individuata una figura capace, preparata e adatta che si occupi di sicurezza a tempo pieno".