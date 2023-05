Giovani Democratici: il sassolese Filippo Simeone eletto Segretario regionale

Nel corso del V congresso dei Giovani Democratici Emilia-Romagna, tenutosi a Sant'Ilario D'Enza, il sassolese Filippo Simeone è stato eleggo Segretario regionale, con l’approvazione della proposta congressuale di Generazione (R)Esistente.

L’assemblea ha visto la presenza di un centinaio di delegati e ospiti iscritti alla giovanile da tutta la Regione, alla quale hanno fatto seguito i saluti del Presidente Stefano Bonaccini, del segretario regionale PD Luigi Tosiani e del capo delegazione PD al Parlamento Europeo Brando Benifei.

Il neo-Segretario ha sottolineato l’importanza di una formazione politica continua: “Come Sinistra abbiamo una doppia responsabilità: emancipare i ceti subalterni, e contribuire a far sì che il conflitto sociale e intergenerazionale si traduca in politiche costruttive nelle istituzioni. Solo così si potrà dare forza a una democrazia la partecipazione alla quale non si limiti alla mera esternazione del proprio lamento per le inefficienze del sistema. Per questo chiediamo al Pd di fare un investimento politico sui Giovani Democratici, un investimento che ci concretizzi in formazione e in esperienze, perché occorre una nuova classe dirigente, ma dirigenti politici non ci si improvvisa, lo si diventa costruendo un percorso.”

Fondamentale anche la consapevolezza della necessità di allargare i propri orizzonti: “La nostra generazione non è solo rappresentata da studenti universitari; occorre, anzi, riacquistare spazio fuori e dentro gli istituti superiori, nelle associazioni di quartiere e tematiche, nei luoghi di lavoro. Vogliamo che la politica ascolti le nostre voci non solo nei ‘forum dei giovani’, ma in qualsiasi tavolo di lavoro, perché i giovani non sono una categoria, ma cittadini che vivono lo spazio pubblico, spesso con difficoltà più grandi rispetto alle generazioni passate.”

Infine, un passaggio sulle prossime elezioni: “Abbiamo davanti una stagione politica cupa, di certo difficile, che vedrà la nostra regione coinvolta in una tornata elettorale di amministrative cruciale, in contemporanea con le europee, e già il nostro sguardo deve essere per le regionali dell’anno successivo. Un’onda arancione si accinge a prendere quota, ci faremo trovare pronti, per i nostri territori, per il nostro partito, per la nostra generazione, per la Sinistra”.

Pieno sostegno anche dalla Segreteria provinciale dei Giovani Democratici di Modena: “Ci uniamo all’appello del neo-segretario regionale, al quale va il nostro più sentito augurio di buon lavoro, a tutta la nuova Segreteria entrante e ai delegati di tutti i territori in direzione regionale. Siamo assolutamente convinti che Filippo, insieme alla sua squadra, saprà essere all’altezza della sfida e riuscirà a dare seguito con grande passione e impegno alle proposte contenute nella sua mozione, da noi sottoscritta e sostenuta. Per cui sarà anche nostro compito affiancare il lavoro della nuova Segreteria regionale dei Giovani Democratici Emilia-Romagna per apportare un contributo significativo all’intera comunità politica regionale ed essere rappresentativi delle giovani generazioni che vivono la nostra Regione.”