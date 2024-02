Giovanni Galli si ricandida, cercherà il secondo mandato come sindaco di Marano

“Volevamo una figura che sapesse essere una guida e un punto di riferimento non solo per la futura squadra, ma anche e soprattutto per la nostra comunità; una persona che conoscesse i reali bisogni e necessità del paese e con una visione ben chiara di sviluppo del nostro territorio; un candidato Sindaco autorevole, capace e di valore, in grado di coniugare e conciliare i molteplici aspetti che si generano nell'amministrare un comune piccolo e una piccola realtà come la nostra, in cui ci sono più oneri che onori.”

Così Christian Tondi, Segretario del Partito Democratico di Marano, commenta la disponibilità del sindaco Giovanni Galli a correre per un secondo mandato alle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno.

“Per tutti questi motivi, come comunità politica di centrosinistra, come lista civica ‘Marano energie in Comune’ come circolo del Partito Democratico di Marano sul Panaro, siamo lieti che all'attuale Sindaco Giovanni Galli abbia accolto il nostro invito a ricandidarsi per un secondo mandato alle prossime Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno, in un Election day che ci vedrà al voto anche per le europee".