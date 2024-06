Spilamberto, Glielmi ha scelto i supi assessore. Lavori al via il 27 giugno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Partiranno ufficialmente, con l’insediamento, il 27 giugno, su Piazzale Rangoni i lavori del nuovo Consiglio Comunale i Spilamberto. Il neoeletto sindaco Massimo Glielmi ha però già ufficializzato la Giunta Comunale che è così composta: Niccolò Morselli , Vicesindaco con deleghe a Bilancio, Partecipate, Affari Generali, Rapporti con il Cittadino, Trasparenza, Servizi demografici; Carlotta Acerbi, Assessore a Scuola e Istruzione, Pari opportunità, Integrazione, Comunicazione, Memoria, Politiche Giovanili ; Alessandra Anderlini, Cultura e Biblioteca, Turismo Promozione Territoriale e Eventi Centro Storico; Stefania Babiloni, Assessore a Commercio, Associazionismo e Volontariato, Partecipazione, Politiche Sociali e Famiglia, Decoro Urbano ; Francesco Vecchi, Attività Produttive e Lavoro, Politiche Agricole, Edilizia Privata Urbanistica, Ambiente e Sostenibilità.

Al Sindaco restano le deleghe specifiche a: Personale; Lavori Pubblici - P.N.R.R. – Viabilità; Mobilità sostenibile; Legalità; Sicurezza; Protezione Civile; Polizia Locale; Politiche Abitative; Salute e Benessere – Sport.