Maranello, due conferme e tre novità nella nuova giunta del rieletto sindaco Luigi Zironi

“Una squadra ricca di competenze, capacità ed energia, fatta di persone concrete che amano e che conoscono a fondo la nostra città”. Il Sindaco Luigi Zironi, rieletto recentemente per un secondo mandato, definisce così la Giunta comunale che amministrerà Maranello nei prossimi cinque anni e che vede tra i suoi componenti due conferme e tre novità. Il Sindaco gestirà direttamente Salute e Sanità, Attività produttive e Sviluppo economico, Cultura ed Eventi, Personale, Comunicazione e Relazioni con il pubblico.

Chiara Ferrari, architetto di 39 anni e già assessore nella Giunta precedente, è stata nominata Vicesindaco e si occuperà di Lavori pubblici e Cura della Città, Mobilità, Patrimonio e Investimenti, Politiche energetiche e Sostenibilità, Associazionismo, Partecipazione e Frazioni.

Ad Elisabetta Marsigliante, ingegnere edile 44enne e assessore uscente, sono invece state assegnate le deleghe ad Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, Politiche abitative e Sicurezza.

Juri Fontana, carabiniere forestale di 41 anni e già Presidente del Consiglio comunale, si occuperà di Agricoltura e Commercio, Turismo e Promozione del territorio, Sport, Legalità e Protezione civile.

A Laura Costi, educatrice professionale di 40 anni, sono state affidate le Politiche scolastiche ed educative, le Politiche per la famiglia, le Politiche giovanili, la Statistica e i Servizi demografici, le Politiche di genere e le Pari opportunità.

Davide Nostrini, biotecnologo medico di 23 anni, gestirà invece le deleghe riferite a Welfare, Politiche sociali ed Inclusione, Bilancio, Politiche per il lavoro, Formazione e Politiche Europee.

“Siamo già al lavoro - conclude il primo cittadino - sulle idee e sui progetti utili allo sviluppo della nostra città, affinché i servizi al cittadino, la cura del territorio e la qualità della vita dei maranellesi possano migliorare ulteriormente e rispondere in modo sempre più adeguato alle loro esigenze. Saranno senz’altro cinque anni molto intensi, fondamentali per il futuro di Maranello, e questa consapevolezza rafforza il senso di responsabilità e l’impegno che questa giunta metterà in campo per la nostra comunità”.