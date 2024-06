Castelfranco Emilia, Claudio Malavasi e Forza Italia/Noi Moderati creano una "Giunta Ombra"

Dopo le elezioni dell’ 8 e 9 giugno e dopo l’ufficializzazione dell’esecutivo di Giovanni Gargano, si è costituita la "Giunta Ombra" di Forza Italia/Noi Moderati. Una formazione che si è unita intorno al candidato Sindaco eletto in Consiglio Comunale Claudio Malavasi e si prepara alla nuova consiliatura all'opposizione insieme agli esponenti delle liste civiche presenti in Municipio. Tre donne e quattro uomini, oltre naturalmente al capogruppo, saranno, infatti, chiamati a rappresentare le varie anime di una coalizione che guarda al centro moderato

“L’esperienza maturata durante il recente appuntamento elettorale ci ha dato soprattutto modo di affinare, oltre ad un ricco programma d’interventi, una formazione di alto livello in grado di tener testa all’esecutivo di Gargano”, ha dichiarato Claudio Malavasi. Obiettivo non indifferente, ma che il leader designato non intende venir meno. A confortarlo dall’alto dei propri 60 anni, non può che concorrere l’esperienza da lui maturata nella direzione generale di enti pubblici nazionali e che avrà di sicuro un peso determinante nella gestione personale delle deleghe a Sicurezza e Legalità, Polizia Locale e Protezione civile, Villa Sorra, Fund Raising, Unione del Sorbara, opere PNRR, nonché nei rapporti con il Governo nazionale e Parlamento Europeo.

A comporre il "Governo Ombra" saranno dunque rispettivamente: il “vice sindaco” Giovanni Spitaleri, 58 anni, funzionario presso Poste Italiane, per affari istituzionali, partecipazione, cultura, commercio, SUAP, gemellaggi e patti d’amicizia; Pietro Parisi, 64 anni, commercialista e revisore enti locali già assessore al Comune di Monterenzio, per programmazione, bilancio tributi ed entrate, organizzazione del personale e organismi partecipati; Singh Varunjot, 19 anni, studente, per politiche giovanili, integrazione e diritti, transizione ambientale ed energetica, benessere e tutela animale; Diego Di Cosmo, 43 anni, presidente della Virtus Castelfranco, imprenditore, per Sport, volontariato, gestione impianti, manutenzione e decoro urbano; Lorena Girotti, 57 anni, per lavori pubblici, gestione patrimonio e agricoltura; Rosa Sellitto, 59 anni, docente, per politiche educative, scuola, cultura, welfare, parità di genere, lavoro ed emergenza casa; Manuela Spaggiari 40 anni, ingegnere dipendente pubblico, per urbanistica e rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, viabilità e ciclo integrato dei rifiuti. Capo ufficio stampa della Giunta Ombra il giornalista Cesare Carbonieri; Capo di gabinetto Avv. Rosario Boccia.