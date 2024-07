Inizia il mandato di Mezzetti, “Impegnati all’ascolto e alla gentilezza”. Undici punti di governo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un Patto per Modena con i cittadini fondato su partecipazione, responsabilità, democrazia deliberativa, anche per dare una risposta non populista alle difficoltà della politica: per contrastare la crisi della democrazia “serve più democrazia”. È il Patto che ha rilanciato il sindaco Massimo Mezzetti presentando in Consiglio comunale, dopo aver illustrato la composizione della Giunta, il documento sugli Indirizzi generali di governo. Il dibattito e il voto sono in programma nella prossima seduta, probabilmente lunedì 8 luglio.

Mezzetti ha inserito il Patto, sottoscritto in campagna elettorale da tutte le forze della coalizione che lo ha sostenuto, in un ragionamento sull’autonomia comunale che è partito dalle parole di Giacomo Matteotti del 1924 (“palestra per l’educazione politica e civile dei cittadini”), contro lo scioglimento di 800 amministrazioni a opera del governo di Mussolini. Autonomia, quindi, ben diversa dall’isolamento e dalla separatezza (“valorizzazione delle differenze nell’uguaglianza”), non divisione e rottura dello spirito di unità nazionale e ben lontana dal localismo, come dimostra il Patto che ha radici nella Costituzione, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Il sindaco si è dichiarato dispiaciuto se “qualcuno, per la mancata disponibilità di un posto in giunta, in questi giorni abbia annunciato che si sottrarrà dalla responsabilità assunta al momento della sottoscrizione di questo Patto”. E ha ribadito che si votava per i consiglieri non per gli assessori, la cui scelta è una prerogativa esclusiva del sindaco: “Un conto è auspicare, altro è pretendere”.

Nelle conclusioni Mezzetti ha citato il racconto di Italo Calvino “Un re in ascolto” per sottolineare la necessità di agire solo dopo aver ascoltato: no all’autosufficienza e all’uomo solo al comando, ma l’ascolto attivo come “ingrediente indispensabile di ogni politica che miri a coniugare il duro cimento del realismo e la necessaria, indispensabile provocazione che è data dalla capacità di immaginare un mondo diverso, più libero, giusto ed umano”.

Insieme all’ascolto il sindaco ha citato la gentilezza richiamando la definizione di Marc’Aurelio (“è la delizia più grande dell’umanità”) e ricordando come la campagna elettorale, per merito di tutti i partecipanti, sia stata priva di aggressività, con toni pacati e misurati, con l’apprezzamento dei cittadini,

“La scommessa – ha affermato il sindaco – è fare della gentilezza la cifra del vivere civile di questa città”. Ma ciò non significa arrendevolezza o debolezza: “È gentile colui il quale è sicuro della forza delle proprie idee e della solidità delle proprie ragioni e le difende con determinazione. Colui il quale, viceversa, non difende con forza le proprie idee, o non vale come uomo, o non valgono le sue idee”.

Undici punti

Il primo (“Partecipazione, responsabilità, democrazia deliberativa”) parte dall’obiettivo di superare tre problemi riassunti con altrettante sigle: Dad (decido-annuncio-difendo), cioè i cittadini li consulto dopo; Nimo (Not in my office, non è di mia pertinenza), cioè la deresponsabilizzazione dell’ente pubblico; Nimby (Not in my back yard, non nel mio giardino) con i cittadini che rifiutano i progetti sul loro territorio. “Un Comune è partecipato – ha spiegato Mezzetti - quando permette ai cittadini di contribuire alle decisioni pubbliche”. Ed è per questo che si propone di migliorare la partecipazione con le modalità della “democrazia deliberativa”, con il dialogo e il dibattito informato.

Il secondo punto ("Una città europea, una città per la pace") il sindaco lo ha sviluppato partendo da una citazione di Norberto Bobbio sulla nozione “positiva” della pace (insomma, “se vuoi la pace, prepara la pace”) e con un riferimento all'enciclica "Pacem in terris" per richiamare anche l'esigenza di affrontare la questione immigrazione partendo dal riconoscimento dei diritti fondamentali e dei doveri.

Con il terzo tema ("Una città equa, inclusiva per tutti e per tutte") l’attenzione è stata rivolta in particolare alla piaga dei femminicidi e della violenza sulle donne, con un riferimento anche all’assassinio di Anna Sviridenko, ricordando l’attività dei Centri antiviolenza. Mezzetti ha poi richiamato il documento approvato lo scorso novembre dal Consiglio su responsabilità nel procreare, autodeterminazione della donna e tutela della sua salute: l’impegno è al potenziamento della rete dei consultori per la piena applicazione della 194, ma “non tollereremo interferenza di sorta e condizionamento della libera di autodeterminazione delle donne”.

Il quarto punto è "Una città più vicina, più giusta, più attenta al benessere e alla salute" con la proposta di un Piano regolatore sociale e di un Piano del benessere e della salute distrettuale, oltre che un'attenzione al benessere degli animali.

Con "Una città più accogliente, una città più pulita e decorosa" si declinano tre emergenze da affrontare, recuperando al più presto le risorse necessarie: la manutenzione e la messa in sicurezza delle scuole; la manutenzione e il decoro dei parchi cittadini, dei viali alberati, delle ciclabili, dei marciapiedi e delle strade; la tenuta e la sostenibilità del sistema di polisportive e centri di aggregazione e ricreazione giovanile.

“Transizione energetica ed economia circolare” è l'ambito nel quale si sviluppano temi come comunità energetiche, mobilità sostenibile e smaltimento dei rifiuti, con l'impegno a continuare il percorso di miglioramento della raccolta differenziata, in quantità e qualità, ma individuando insieme a Hera il modo migliore per farlo, rione per rione, per evitare i problemi emersi, anche con l’introduzione di bidoncini carrellabili e cassonetti che consentano la tracciabilità, oltre che aumentando le isole già introdotte.

La mobilità è il tema centrale di “Una città più connessa e metropolitana” con un riferimento specifico al collegamento ferroviario tra Modena e Sassuolo, il cosiddetto Gigetto: grazie anche al polo di produzione dell’idrogeno in città, l’obiettivo è applicare tecnologie più avanzate anche rispetto al tram/treno di cui si dibatte utilizzando mezzi che coniugano elettrico e idrogeno.

Con l’ottavo punto (“Una città più abitabile e accessibile: il diritto alla casa”) si propone di costituire una sorta di immobiliare sociale, un fondo per sviluppare ulteriormente l’Agenzia casa e incrementare gli alloggi da dare in locazione (con una parte degli oneri a carico del Comune) e realizzare interventi di riqualificazione.

Sicurezza sul lavoro e attenzione agli appalti (evitando, quando possibile, il massimo ribasso a favore dell’offerta economicamente vantaggiosa) sono i temi che emergono rispetto a “Una città più innovativa e del lavoro, più funzionale e più attrattiva”, mentre con “Una città per la legalità e la sicurezza” e con “Una città educativa più creativa e culturale” il tema di fondo è quello della coesione sociale.