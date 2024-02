Elezioni comunali a Fiorano, il centrodestra candidata Giuseppe Manfredini

Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e due liste civiche - Uniti per crescere e Manfredini sindaco - hanno dato vita ad un progetto unitario per le amministrative 2024 nel comune di Fiorano Modenese. La coalizione allargata fa perno sulla figura di Giuseppe Manfredini, individuato come candidato sindaco per il centrodestra al voto del 8 e 9 giugno.

L'obiettivo dichiarato di Manfredini e delle forze politiche che lo sostengono - come emerso dalla presentazione ufficiale avvenuta sabato - è quello di puntare alla vittoria. Al centro del progetto un programma di "ascolto" verso la cittadinanza, per intervenire in maniera partecipata sui temi che maggiormente interessano i cittadini fioranesi.

Manfredini potrà contare su una compattezza non scontata della sua colazione, che si allarga ulteriormente rispetto alle ultime tornate elettorali. L'avversario sarà Marco Biagini, candidato del centrosinistra e già vice sindaco di Fiorano e attualmente assessore a Formigine.