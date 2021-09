Green pass, dal centrodestra appello a non penalizzare i non vaccinati

"Colpevolizzare e penalizzare chi non è vaccinato, negando l'assistenza medica dovuta, risponde ad una logica aberrante che rischierebbe di degenerare nel rifiuto delle cure ad altre categorie di pazienti che in qualche misura fossero corresponsabili dei loro mali", per "stili di vita, comportamenti rischiosi, mancata prevenzione". Lo scrivono i consiglieri di centrodestra in Consiglio comunale a Modena in un'interrogazione consiliare depositata oggi e firmata Lega, Fratelli D'Italia-Popolo della famiglia, Forza Italia.

I consiglieri firmatari (Luigia Santoro, Alberto Bosi, Barbara Moretti, Beatrice De Maio, Stefano Prampolini, Giovanni Bertoldi Elisa Rossini, Pier Giulio Giacobazzi, Antonio Baldini) invitano sindaco e amministrazione comunale "ad esprimersi a favore dell'erogazione delle cure mediche a chiunque ne abbia bisogno così come previsto dal Ssn, a condannare ogni episodio di discriminazione in tal senso, ad intervenire con provvedimenti adeguati nei confronti delle strutture e dei sanitari che non rispettino i principi della Medicina intesa come arte del prendersi cura, dell'alleviare le sofferenze e confortare i malati e le loro famiglie senza discriminazioni, a promuovere- concludono i gruppi consiliari di centrodestra- il principio dell'universalità delle cure mediche e ad evitare il diffondersi di una cultura di odio".

Allo stesso tempo, in un'altra interrogazione, firmata dalla Lega, si invita il Comune a "farsi promotore presso il ministero della Salute, presso il Governo, il Parlamento e la Regione Emilia-Romagna per promuovere l'introduzione dei test salivari come strumento affidabile di tracciamento dei contagi, in alternativa ai tamponi nasofaringei per il rilascio del green pass temporaneo".