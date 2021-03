Nuova circonvallazione di San Cesario, Rinascita Locale chiede i guardrail salva-motociclisti

"Con l’approssimarsi dell’avvio dei lavori della nuova Circonvallazione sempre più cittadini ci pongono quesiti in merito ad essa, uno dei più frequenti è se verranno installati nuovi guardrail con barriere DSM, ribattezzate “salva-motociclisti”, dispositivi tra l’altro oggetto di un decreto ministeriale del 01 aprile 2019". A segnalarlo è il gruppo consigliare Rinascita Locale.

"Il numero di incidenti che in Italia coinvolgono chi guida uno scooter, un ciclomotore o una moto è in crescita, aumentano morti e feriti, con importanti riflessi anche in termini di costi sociali e l’utilizzo di tali barriere dovrebbe migliorare la situazione. L’impatto tra motociclista e ostacolo fisso (tra questi, i guardrail) non è così frequente, rappresenta l’8% dei sinistri, ma con una mortalità di sei volte tanto superiore agli altri incidenti".

"Vista l’importanza dell’argomento, ci siamo subito attivati e abbiamo provveduto ad inviare al relativo ufficio competente della Provincia di Modena un apposito accesso agli atti - prosegue Rinascita locale - Come sempre teniamo in massima considerazione le preziosissime segnalazioni inviateci dei cittadini, per la nostra lista la sicurezza e la salute vengono prima di tutto, ora attendiamo la risposta che fortemente auspichiamo sia affermativa, ma nel caso fosse negativa valuteremo attentamente il da farsi".