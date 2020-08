Riapertura delle scuole, Bonaccini: "Impossibile garantire il trasporto per tutti"

Per quanto riguarda il nodo trasporti, al termine dell'incontro di oggi "il Governo si è preso qualche altro giorno, perchè oggi noi abbiamo descritto, tutte insieme come Regioni, che con le misure proposte attuali si farebbe molta fatica, anzi sarebbe impossibile garantire il trasporto per tutti quelli che lo chiedono". Lo afferma Stefano Bonaccini, presidente regionale.

"Abbiamo chiesto di aumentare la possibilità di capienza sul trasporto a sedere", riferisce Bonaccini nel corso di una conferenza stampa in video da viale Aldo Moro. "Comunque il Governo si è preso qualche giorno in piu' per cercare di avvicinare le richieste delle Regioni e le decisioni che vorrà trovare", aggiunge Bonaccini. Quella di oggi è stata quindi una tappa "interlocutoria, ma è evidente che nel giro di pochi giorni arriveremo a una decisione definitiva- conclude Bonaccini- anche perchè tra 18-19 giorni inizia la scuola in Emilia-Romagna e nella gran parte delle regioni italiane".

Intanto Bonaccini fa sapere che domani il documento dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sulla riapertura delle scuole sarà discusso dalla Conferenza delle Regioni "e io presumo che entro domani sera si troverà un accordo, mi auguro unanime, con il Governo".

"Domani è convocata una Conferenza delle Regioni per il documento che l'Iss ha inviato alle Regioni sul tema del comportamento rispetto alla gestione del Covid nelle scuole", riferisce Bonaccini. "Per quanto ci riguarda, noi abbiamo dato il via libera- afferma Bonaccini- ma in ogni caso domattina avremo la Conferenza delle Regioni e io presumo che entro domani sera si troverà un accordo, mi auguro unanime, con il Governo".

