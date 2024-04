Inaugurata la Sede di "Modena Cambia": presentato il programma e l'equipe per le elezioni

E' stata inaugurata la sede della lista Modena Cambia- contro la guerra-insieme al candidato Sindaco Daniele Giovanardi, la capolista Beatrice De Maio e gli altri candidati.

Il programma della lista verrà presentato mercoledì 8 maggio ai cittadini, una volta ultimata la raccolta delle sottoscrizioni.

"Il programma della lista è caratterizzato da una vasta gamma di proposte, con un focus particolare sulla Sanità, un'innovativa proposta per l'economia locale, un cambio di rotta nella gestione dei rifiuti e un'attenzione al problema della sicurezza. Non solo, ma la lista affronterà anche questioni cruciali come la libertà di espressione e altri temi che influenzano la vita quotidiana dei modenesi."

La sede, situata in Via San Cristoforo 36 angolo via Canalino, sarà aperta a partire da martedì 30 aprile dalle 20:45 in poi per fornire informazioni e raccogliere firme.

"I cittadini sono invitati a partecipare attivamente e a contribuire alla costruzione di un futuro migliore per Modena."