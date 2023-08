Festa de l’Unità di Bosco Albergati, il PD chiude con oltre 60mila presenze e 800mila euro

Si è chiusa lunedì 7 agosto dopo quattro settimane di attività la Festa de l’Unità di Bosco Albergati, iniziata il 14 luglio scorso. Un successo per il Partito Democratico che dichiara di aver raggiunto le 22mila presenze, circa mille in più della scorsa edizione. Anche l'incasso lordo è cresciuto, raggiungendo gli 800mila euro e superando così i 750mila del 2022.

"Una Festa che consolida il ‘ritorno alla normalità’ post Covid, un appuntamento importante per tutta la comunità democratica e del centrosinistra, in cui agli spettacoli e alla convivialità – resi possibile sia dai numerosi spazi per concerti, balli e musica che dalle tante ristorazioni, sia gestite da volontari che private – si sono affiancati gli incontri politici, tra cui quelli con Elly Schlein e Stefano Bonaccini, e le occasioni di riflessione e confronto su importanti temi dell’attualità sociale", commenta il Pd

"Molto apprezzati anche i tanti laboratori e momenti di intrattenimento dedicati a bambini e famiglie, lo spazio libreria e le diverse mostre tematiche presenti. Non ultimo, lo spazio peculiare in cui si svolge la manifestazione, e che senza dubbio contribuisce al suo buon esito, ovvero l’area immersa nel verde del Bosco, che quest’anno è stato particolarmente valorizzato, con laboratori tematici e visite guidate", sottolineano gli organizzatori.

“Quella di Bosco Albergati si conferma una Festa vitale – commenta il responsabile della Festa Moris Saguatti – apprezzata per la sua offerta diversificata, in grado di soddisfare le aspettative più diverse. Siamo inoltre molto soddisfatti dal dato delle presenze, in crescita nonostante gli ultimi giorni abbiano dovuto fare i conti con le precipitazioni. Questo dimostra come la comunità democratica sia viva e desiderosa di incontrarsi, ed è un piacere che ciò sia avvenuto negli spazi di Bosco Albergati, capaci di infondere a tutti un’energia unica”.

A ringraziare quanti hanno reso possibile questa edizione anche Alessandro Salvioli e Roberto Formentini, segretari del Pd di Castelfranco Emilia e San Cesario: “Semplicemente, la Festa di Bosco Albergati non sarebbe possibile senza la passione, la dedizione e l’impegno degli oltre 300 volontari che, con il loro preziosissimo contributo, l’hanno realizzata. Se da 42 anni questo è uno tra gli appuntamenti più significativi d’Italia è grazie a loro. Siamo una comunità capace di cose bellissime, e questo patrimonio non andrà sprecato.”