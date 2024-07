Regionali, faccia a faccia tra la candidata Elena Ugolini e i partiti del centrodestra

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il centrodestra, ancora senza un candidato forte che possa opporsi al nome di Michele De Pascale del centrosinistra, ha iniziato a sondare il terreno per la possibile scelta di Elena Malpighi, che nelle scorse settimane ha annunciato la propria candidatura alle elezioni regionali di novembre nell'ambito di un progetto civico. Si è infatti svolto oggi alle 18 l'incontro tra la candidata civica e i coordinatori regionali dei partiti del centrodestra, richiesto da questi ultimi.

All’appuntamento erano presenti Michele Barcaiuolo (Fratelli d'Italia), Matteo Rancan e Jacopo Morrone (Lega), Valentina Castaldini e Rosaria Tassinari (Forza Italia), Francesco Coppi (Noi Moderati) e Riccardo Bizzarri (UDC).



Durante la riunione, durata più di un'ora e caratterizzata da un "approccio concreto", i partecipanti hanno ascoltato il progetto di governo per la regione Emilia-Romagna proposto dalla candidata civica e hanno deciso di aggionarsi nei prossimi giorni in vista di un nuovo incontro.

Chi è Elena Malpighi

Classe 1959, riminese di nascita, bolognese di adozione. Si laurea con lode alla facoltà di Filosofia dell'Università degli Studi di Bologna. Sposata, ha quattro figli. Dopo un breve periodo di studi a Boston, consegue nel concorso ordinario del 1985 l'abilitazione all'insegnamento di filosofia e storia, filosofia e scienze dell'educazione, materie letterarie alle medie. Inizia ad insegnare da subito Storia e Filosofia al Liceo Malpighi di Bologna e dal 1990, in collaborazione con la facoltà di Economia e di Medicina di Bologna e con l'Accademia di Comunicazione di Milano guida l'attivazione di tre licei sperimentali approvati dal MPI: il liceo scientifico biomedico, il liceo economico europeo, il liceo linguistico della comunicazione con indirizzo classico e moderno.

Nel 1993 diventa preside del Liceo Malpighi e coordina uno dei primi corsi post diploma realizzati in modo integrato fra scuola, mondo del lavoro e formazione professionale. Nel 1999 guida la progettazione e la nascita della scuola media Malpighi rivedendo i programmi, le attività di laboratorio sia in ambito scientifico che artistico-musicale, gli orari e le attribuzioni delle cattedre, per offrire ai ragazzi la possibilità si acquisire delle solide conoscenze di base in materie fondanti come l'italiano e la matematica, un buon metodo di studio ed un livello B2 di conoscenza della lingua inglese. Oggi è direttrice dell'istituto scolastico paritario Malpighi, di impronta cattolica.

Dalla nomina al gruppo dei saggi, alle riforme per la scuola

Esperienze ministeriali all'attivo nel curriculum della candidata alle prossime elezioni regionali dell'Emilia Romagna. Nel 1998 è chiamata a collaborare alla "Commissione dei saggi" dall'allora Ministro all'istruzione Luigi Berlinguer (Governo Prodi).

I “saggi”, tra cui figuravano - oltre a Ugolini - personalità di spicco del mondo della cultura, quali Tullio De Mauro, Mario Luzi, Rita Levi Montalcini e Umberto Eco, condivisero un documento dal quale emergono varie proposte, tra le quali: alleggerimento dei contenuti delle discipline per puntare sui nuclei fondanti di esse e sugli aspetti metodologici della conoscenza; utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumento di conoscenza; valorizzazione dei linguaggi sonori e iconici in una chiave non banalmente tecnica; rinforzo del legame tra scuola, famiglia e società civile facendo penetrare nella scuola stessa il mondo del lavoro e del volontariato.

Nel Luglio 2001 fa parte del gruppo ristretto di lavoro istituito dall'allora Ministro dell'istruzione Letizia Moratti (Governo Berlusconi) per la predisposizione degli indirizzi concernenti il nuovo sistema di valutazione del sistema scolastico italiano. La legge 28 marzo 2003 n. 53 riguarda soprattutto la riforma dei cicli scolastici, con la ridenominazione di quelli esistenti, l'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro e alcune disposizioni per la formazione degli insegnanti.

Dal 2011 al 2013 è stata sottosegretario all'Istruzione (Governo Monti).

Nell'Aprile 2014 viene nominata consigliere del Ministro all'istruzione Stefania Giannini (Governo Renzi). Coordina il gruppo per l'avvio del sistema nazionale di valutazione tramite l'attuazione del regolamento 80, nell'anno scolastico 2014-2015. Nel Maggio 2014 partecipa al cantiere per la redazione della legge 107.