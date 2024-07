Maletti incontra il referente del Coordinamento Migranti, "Al lavoro per un Piano casa"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

“Trovare un alloggio a Modena è molto difficile per diverse fasce di popolazione: per lavoratori italiani e stranieri, per richiedenti asilo in uscita dai Cas, per studenti fuori sede e per famiglie che, pur avendo un reddito, non riescono ad accedere a un’abitazione attraverso il libero mercato. Nel nostro territorio operoso e capace di offrire tante possibilità occupazionali, la casa è diventato il problema principale; un problema che abbiamo intenzione di affrontare insieme a tutti i soggetti coinvolti: dalle organizzazioni sindacali, di categoria, dei piccoli e grandi proprietari, agli imprenditori e a tutti i portatori di istanze per arrivare ad elaborare un Piano Casa in grado di dare risposte ai bisogni di oggi e di domani”.

Lo ha affermato la vicesindaca e assessora alla Sanità Francesca Maletti con delega alle Politiche abitative e Piano Casa accogliendo in Municipio, nella mattinata di venerdì 5 luglio, il signor Ousmane Cisse, referente per Modena del Coordinamento migranti di Bologna e già rappresentante della Consulta stranieri dell’Unione Terre d’Argine, il quale ha portato all’attenzione pubblica il tema casa per quanto riguarda i lavoratori stranieri. Un tema emerso ieri nel corso di una protesta presso le tribune del parco Novi Sad, dove alcuni stranieri trascorrono abitualmente la notte.

Nell’incontro, il primo di una serie a cui si è resa da subito disponibile l’assessora, Maletti ha ascoltato le difficoltà incontrate dall’interlocutore e da altri lavoratori stranieri nella ricerca di una soluzione abitativa a causa dell’alto costo dell’affitto, di atteggiamenti discriminatori o per l’impossibilità di pagare alte caparre.

Problemi purtroppo noti all’amministrazione che ha anche già avviato la riqualificazione di un immobile messo a disposizione da un privato per realizzare un Ostello per lavoratori. Per offrire ampie garanzie sul pagamento dei canoni o di eventuali danni ai proprietari che decidono di affittare tramite l’amministrazione comunale, il Comune ha inoltre creato Agenzia Casa a cui si accede presentando domanda e “che ora abbiamo la necessità di ampliare attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di associazioni e nuovi proprietari”, precisa l’assessora.

“Diversi infatti devono essere gli strumenti da potenziare per affrontare un problema così esteso e composito e le vie da sperimentare insieme ai diversi soggetti – sottolinea Maletti - per affrontare le tante facce del problema casa, partendo da una presa di coscienza collettiva per trovare nuove soluzioni condivise”.

Per i lavoratori delle forze dell’ordine, per esempio, il Comune ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Prefettura di Modena e Acer (Azienda Casa Emilia-Romagna) per la messa a disposizione di oltre trenta alloggi, tra i nuovi della palazzina di Abitare sociale e quelli riqualificati in zona musicisti che dovranno essere assegnati dalla Questura.

Mentre per quanto riguarda la presenza di persone in condizione di estremo disagio spesso legato a dipendenze patologiche, ma comunque numericamente limitate, il monitoraggio realizzato dal Comune attraverso l’Unità di Strada che offre accesso ai servizi pubblici, è pressoché costante.