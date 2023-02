Nuova moschea in via Gerosa, confronto fra Pd e comunità islamica alla Sacca

Ieri alle ore 11, presso la Polisportiva Sacca, il Circolo territoriale e il Gruppo Consiliare del Pd hanno incontrato i referenti e le associazioni dei centri culturali di via Delle Suore e Via Portogallo. Presente anche l'Assessore all'Urbanistica Anna Maria Vandelli.

L'incontro promosso dai democratici si inserisce nel solco del progetto per la realizzazione del nuovo luogo di culto islamico che andrà a sostituire quello di via delle Suore, trasformando così l'area dell'ex Pro Latte di via Gerosa: un'area per la quale il dem modenesi stanno svolgendo un pressing su Amministrazione e l'azienda Cpc, proprietaria del terreno. L'obiettivo è quello di realizzare il nuovo luogo di culto in via Gerosa, liberando così l'attuale capannone di via delle Suore, dove Cpc realizzerà un proprio impianto industriale.

"I referenti della comunità islamica hanno spiegato il lavoro che quotidianamente svolgono in favore dei più giovani e delle famiglie. Il centro di Via delle Suore ha messo in rilievo anche l’esigenza di avere un nuovo spazio più idoneo, per continuare la propria attività - spiega il Pd in una nota - E’ stato toccato il tema delle necessità della zona e dalla comunità islamica è arrivata la disponibilità a contribuire per migliorare il territorio, per esempio curando con i propri volontari il verde del quartiere, proprio a partire dal nuovo parco che nascerà nell’area dell’ex Pro-latte, nell’ipotesi che vi trovi collocazione la sede del centro culturale attualmente in via delle Suore".

"I cittadini presenti hanno avuto l’occasione di fare domande agli esponenti presenti in merito al traffico e all’accessibilità del futuro centro culturale e le risposte hanno confermato la disponibilità della comunità islamica a promuovere sempre più una mobilità sostenibile (ciclopedonale, trasporto pubblico,etc…), affinché la ipotizzata presenza del centro culturale non solo non crei problemi urbanistici alla zona, ma sia una risorsa per il quartiere. L’incontro si è concluso con un impegno ad organizzare una visita dei cittadini ai centri culturali di Via delle Suore e Via Portogallo".

Assemblea dei comitati di quartiere

Il tema della riqualificazione dell'ex Pro Latte si inserisce in un contesto urbano che da tempo ha visto la mobilitazione di comitati di residenti, a seguito dell'annuncio dell'ampliamento dell'hub Conad, per altro attiguo all'area di via Gerosa. Su richiesta dei comitati e dei residenti attivi nel rione Sacca, il gruppo Nella Sacca di Modena, ha invitato la Giunta e tutto l’arco consiliare nel Comune di Modena ad un incontro-confronto per parlare del futuro dell'area.

L'invito è fissato per la serata del 15 Febbraio alla Polisportiva Sacca: "Da una Amministrazione le cui forze politiche a supporto si dimenano per fare a gara fra chi è la prima a dichiarare di essere sempre pronta al confronto e al dialogo con i cittadini ci saremmo attesi una larga adesione e risposta al nostro invito - spiegano gli organizzatori - La gara fra esse oggi sembrerebbe essere quella di chi fa prima a nascondersi, infatti, salvo un consigliere di maggioranza e tutti quelli di opposizione, per ora tutti gli altri sembrerebbero aver voltato la faccia da un’altra parte".