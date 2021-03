Tema sicurezza e nuova caserma dei Carabinieri a Vignola, incontro in Prefettura

Il tema della sicurezza a Vignola e in particolare il progetto dell’Amministrazione di una nuova caserma dei carabinieri sono stati al centro del primo incontro tra i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e la nuova prefetta di Modena Alessandra Camporota che si è tenuto, presso la sede della Prefettura, mercoledì 24 marzo. Per il Comune di Vignola erano presenti l’assessore al Bilancio Mauro Smeraldi e l’assessore all’Urbanistica Niccolò Pesci. All’incontro ha partecipato anche il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Marco Pucciatti.

“Si è trattato di un incontro molto cordiale, ma anche marcatamente operativo – spiegano gli assessori Smeraldi e Pesci – Desideriamo ringraziare, innanzitutto, la prefetta per la celerità con cui ci ha ricevuto e per la sensibilità e la disponibilità dimostrate. Riteniamo sia stato un incontro proficuo che ci incoraggia sulla strada che abbiamo intrapreso, quella di richiedere un comando di Compagnia dei carabinieri nel nostro territorio, che significa, in concreto, più uomini e migliori strumentazioni al servizio di una comunità ampia. Il primo passo concreto verso questo obiettivo è quello di predisporre una sede adeguata e come Amministrazione abbiamo già individuato il luogo ideale nel Polo della sicurezza che sta sorgendo in via Pertini, dove troveranno sede anche la Polizia municipale e la Protezione civile”.

L’Amministrazione comunale di Vignola lavorerà per presentare il progetto, quanto prima, al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.