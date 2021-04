Iniziative No Tampon Tax: i Comuni di Carpi, Castelfranco Emilia, Spilamberto e Vignola fanno rete

In occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna alcuni Comuni della Provincia di Modena hanno attivato iniziative per la vendita dei prodotti per l’igiene femminile abbattendo il costo dell’Iva applicata, quindi con uno sconto del 22%

Nei giorni scorsi gli Amministratori comunali dei Comuni di Carpi, Castelfranco Emilia, Spilamberto e Vignola si sono incontrati per un primo momento di coordinamento delle iniziative rivolte all’abbattimento dei costi collegati ai prodotti per il ciclo mestruale.

In occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna, infatti, alcuni Comuni della Provincia di Modena hanno attivato iniziative analoghe nei rispettivi territori comunali, attraverso il coinvolgimento delle Farmacie Comunali per la vendita dei prodotti per l’igiene femminile (assorbenti, tamponi, coppette, ecc...) abbattendo il costo dell’Iva applicata, quindi con uno sconto del 22% a carico del bilancio dell’esercizio commerciale.

Da questa idea comune è nata la necessità di fare rete, con l’intento di confrontarsi su criteri e obiettivi da perseguire, per portare avanti la campagna #notampontax, o anche detta “Il ciclo non è un lusso”.

La campagna è finalizzata a rendere strutturale l’abbattimento del costo dell’iva, attualmente assimilata a quella dei beni di lusso, con un’attenzione quindi ai costi che le famiglie e le donne in particolare sostengono per un bisogno fisiologico. Inoltre vuole sensibilizzare all’utilizzo di prodotti non usa e getta, quindi con la finalità ambientale di ridurre la produzione di rifiuti.

L’obiettivo delle Amministrazioni comunali è quello di abbattere i tabù sul ciclo mestruale e allargare l’adesione da parte di altri Comuni ed esercizi privati, cercando di coinvolgere anche la grande distribuzione, affinchè il nostro territorio provinciale possa essere sempre più “a misura di donna”.