Il 25 giugno si è insediata la nuova Giunta dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, a seguito delle elezioni dell’8 e 9 giugno. I nuovi Sindaci dei comuni di Cavezzo, Concordia, Medolla, San Felice e San Possidonio si uniscono ai Sindaci di Camposanto e Finale Emilia, oltre al Commissario Prefettizio per il Comune di San Prospero, Dott.ssa Teresa Inglese, per formare la nuova Giunta.

Assegnazione delle Deleghe

Il Presidente Marco Poletti ha attribuito le seguenti deleghe:

Monja Zaniboni , Vice Presidente: Bilancio e finanze, progettazione territoriale, promozione del benessere delle famiglie, amministrazione e contabilità del servizio alla comunità.

Michele Goldoni , Sindaco di San Felice: Polizia Locale, trasformazione digitale e controllo di gestione.

Marika Menozzi , neo sindaca di Concordia: Educazione e saperi, formazione, scuola di musica "C&G Andreoli" e comunicazione.

Stefano Venturini , nuovo Sindaco di Cavezzo: Sismica, protezione civile e SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

Alberto Calciolari , Sindaco di Medolla: Ufficio di piano, servizio sociale e autorizzazione, monitoraggio e vigilanza per l'accesso alle strutture dei servizi pubblici e privati.

Veronica Morselli , neo Sindaca di San Possidonio: Sistema bibliotecario, educazione e politiche ambientali, tutela degli animali e agricoltura.

Marco Poletti, Presidente: Organizzazione e affari generali, personale, tributi, promozione del territorio, assetto idrogeologico e politiche del lavoro e dello sviluppo economico.

Obiettivi e impegni

La nuova Giunta si propone di lavorare in sinergia per migliorare i servizi offerti ai cittadini e promuovere lo sviluppo del territorio. Ogni membro della Giunta porta con sé un impegno specifico per affrontare le sfide locali e rispondere alle esigenze della comunità. La presenza di una squadra diversificata e competente è vista come un punto di forza per l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, con l'obiettivo di garantire una gestione efficace e partecipativa delle risorse e delle politiche locali.

“Ringrazio i miei colleghi sindaci per la collaborazione, l’impegno e la serietà con i quali andranno a ricoprire ed esercitare i loro ruoli di Assessori dell’Unione - afferma il Presidente Poletti - Ci attendono anni di lavoro intenso, da svolgere in piena collaborazione, per raggiungere obiettivi ambiziosi per i territori dei nostri Comuni e per tutta l’Area Nord. L’Unione dovrà essere capace di erogare servizi sempre più vicini ai cittadini, sviluppando politiche sinergiche nell’educazione, nel sociale e nella sicurezza, così come dovrà porre in atto politiche ambientali e in grado di valorizzare l’attrattività del territorio. Siamo pronti per costruire nuovi scenari di crescita, sviluppo sostenibile e innovazione”.