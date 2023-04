Esuberi nelle iscrizioni, cinque scuole modenesi non possono soddisfare le richieste

Sono state 7.374 le iscrizioni in prima superiore per l’anno scolastico 2023/2024 negli istituti di tutta la provincia di Modena. All’atto dell’iscrizione, come previsto dalla specifica circolare ministeriale dello scorso novembre, le famiglie indicano anche un secondo o terzo istituto scolastico nel caso in cui il primo prescelto non avesse una sufficiente disponibilità di posti. Per la città di Modena, hanno ricevuto domande in esubero l’istituto Venturi, unico in provincia a proporre l’indirizzo artistico nel professionale e nel liceo; l’istituto Corni, nell’indirizzo del liceo delle scienze applicate, l’unico in città; il liceo Sigonio, che offre l’indirizzo musicale, e gli istituti Selmi e Fermi.

Lo ha comunicato al Consiglio comunale di Modena, nella seduta di oggi, giovedì 27 aprile, l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi in risposta all’interrogazione proposta dalle consigliere Federica Di Padova (Pd) e Katia Parisi (Modena civica) per conoscere più nel dettaglio i dati sugli esuberi delle iscrizioni nelle scuole superiori di Modena, sapere quali azioni, nel rispetto dell’autonomia scolastica, stia attuando il Comune per dialogare con gli istituti interessati e capire quali siano le necessità della scuola modenese soprattutto in termini di organici e di edifici scolastici.

Soffermandosi sui dati delle iscrizioni e degli esuberi, che sono stati forniti dalla Provincia di Modena e dall’Ufficio scolastico provinciale (competenti sull’istruzione superiore e sulla gestione degli istituti e delle iscrizioni) aggregati e non scorporati per Comune e per istituto, l’assessora Baracchi ha affermato che “alla luce dell’aumento costante di richieste d’iscrizione al liceo delle scienze applicate, che a Modena si trova solo al Corni, è urgente e non più rinviabile un confronto tra le istituzioni responsabili per arrivare ad attivare l’indirizzo anche presso un altro liceo”. Sulle iscrizioni, Baracchi ha citato la circolare del Ministero in esecuzione della quale i dirigenti scolastici individuano il numero massimo di alunni che possono accogliere ed è il Consiglio d’istituto, nel quale sono rappresentati tutti dagli insegnanti ai genitori agli studenti, a definire i criteri di precedenza nell’ammissione che sono comunicati alle famiglie e pubblicati, anche sul sito della scuola, prima delle iscrizioni.

L’assessora ha spiegato, inoltre, che l’organico assegnato alle scuole della provincia di Modena rimarrà stabile ma con uno slittamento dalle scuole dell’infanzia e primarie verso le superiori. Le richieste di stabilizzare il cosiddetto “organico Covid”, invece, non è andata a buon fine: “Ritengo che non fosse questa la risposta che il mondo della scuola si aspettava. Vista l’impossibilità, con le norme attuali, di abbassare il numero massimo di studenti per classe, stabilizzare questi docenti avrebbe permesso di dare una risposta alle situazioni più complesse, soprattutto dove cresce il numero di alunni con certificazioni e segnalazioni”.

Sugli spazi necessari alle scuole, il dialogo tra l’amministrazione e i dirigenti scolastici è costante e, oltre a concedere spazi per singole iniziative, ha portato ad attivare accordi per l’uso continuativo di spazi della Polisportiva Villa d’Oro per il Sigonio, prima per rispondere alla fase emergenziale dovuta al Covid e poi per rispondere in modo stabile ai bisogni della scuola. Al Sigonio sono state destinate anche tre nuove aule ricavate negli spazi nell’ex Centro musica, ristrutturati a questo scopo la scorsa estate.

Sempre per rispondere al bisogno di edifici scolastici, la Provincia ha confermato l’affitto degli spazi, oggi utilizzati dal Fermi, dell’ex Casa di Nazareth e delle 18 aule più la palestra in via Rainusso. Così come la programmazione della nuova scuola jolly al Polo Leonardo, per poter dare risposte flessibili alle esigenze delle scuole nel corso degli anni, e della nuova palestra doppia i cui lavori prenderanno il via entro l’autunno.

Il dibattito in Consiglio Comunale

L’interrogazione è stata trasformata in interpellanza su richiesta di Giovanni Bertoldi (Lega Modena). Il consigliere ha affermato che “bisogna fare il possibile per rispettare desideri e inclinazioni degli studenti. Il Comune, quindi, deve continuare a mettere a disposizione gli spazi e a dialogare con le istituzioni scolastiche per trovare soluzioni flessibili”. È anche necessario, ha proseguito, concentrare l’attenzione sugli alunni con problemi di apprendimento, “sui quali Modena ha numeri importanti e dovremmo capire perché. Una situazione che ha bisogno di classi meno numerose o di un maggior numero di insegnanti”. Secondo Barbara Moretti, “al netto del problema degli organici inadeguati alle richieste e alla complessità dei bisogni educativi, il Comune dovrebbe farsi tramite tra famiglie e scuole per non far passare il concetto che la fortuna sia determinante rispetto alla possibilità di seguire le proprie aspirazioni. E anche il criterio dei voti della seconda media mi sembra opinabile”.

Per il Pd, Irene Guadagnini, dopo aver ricordato che l’amministrazione comunale non ha competenze specifiche sulla scuola superiore, ha detto che da tempo “la scelta della scuola superiore si è trasformata in un problema enorme per ragazzi e famiglie. È importante che il Comune metta a disposizione gli spazi, ma il problema vero sono gli insegnanti: ci sono oltre trecento iscritti in più rispetto all’anno scorso e un aumento di soli sette insegnanti. Andrebbe anche ridotto – ha aggiunto – il tetto massimo di studenti per classe”.

Secondo Katia Parisi (Modena civica) “è grave e non educativo impedire a dei ragazzini di inseguire i propri sogni perché in seconda media non avevano la media dell’otto. La scelta della scuola superiore dovrebbe essere il più consapevole possibile e frutto di un confronto tra scuola, famiglia e ragazzo, ed essere basato sulle sue attitudini. Sostituire questo percorso con criteri adottati dalle singole scuole non fa onore al nostro sistema scolastico”. Ricordando che diverse associazioni stanno raccogliendo dati per tutelare le famiglie (“dati che le scuole faticano a fornire”), la consigliera ha concluso sottolineando che “l’amministrazione sta dando il suo fattivo contributo pur non avendo competenze dirette e che tutti i soggetti interessati dovrebbero impegnarsi per evitare che alle prossime iscrizioni il problema si ripeta”.

Per Europa verde-Verdi, Paola Aime ha ribadito che “gli insegnanti sono pochi e le classi troppo numerose: attuare processi educativi profondi è quasi impossibile”. Per la consigliera, il “marketing” connesso all’autonomia scolastica può indurre i ragazzi a scelte che non incrociano la loro reale vocazione: “Serve, invece, tornare all’orientamento scolastico con più operatori competenti e specializzati per fare i colloqui con ragazzi e famiglie e non limitarsi a dare informazioni sulle scuole.

In replica, la consigliera Di Padova ha affermato che le iscrizioni in esubero afferiscono ai tagli del personale scolastico e alla questione complessa dell’orientamento. Secondo la consigliera negli ultimi anni sono nati nuovi indirizzi che hanno avuto molto successo “ma non è detto che in futuro abbiano lo stesso appeal. E nel frattempo, sono stati dimenticati i professionali e anche i tecnici che una volta erano il nostro fiore all’occhiello e che risponderebbero meglio dei licei a molte esigenze”. La consigliera ha sottolineato, quindi, che “l’orientamento è il primo strumento per combattere la dispersione scolastica, anche se le scelte fatte a tredici anni a volte dipendono da fattori che non sono solo le aspirazioni”. Di Padova ha concluso invitando il Consiglio intero ad agire sul Governo per invertire il trend dei tagli alla scuola pubblica.