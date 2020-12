Cedimento del pilone nononstante i lavori, Forza Italia interroga il Ministero su ponte Samone

Forza Italia interviene sul cedimento di parte di un pilone di ponte Samone, il manufatto sul fiume Panaro travolto da un'ondata di piena domenica e seriamente danneggiato.

"È necessario chiarire come mai il pilone centrale si sia staccato. È evidente che l’acqua abbia eroso il fondo su cui era appoggiato", spiegano il sen. Enrico Aimi che chiede al Ministero se, all’interno della ricognizione chiesta dal Governo dopo il crollo del ponte di Genova, era stata inserita anche la manutenzione di questa opera ed il consigliere provinciale Antonio Platis che ha chiesto copia delle relazioni tecniche in merito ai due interventi effettuati, proprio dalla Provincia, nel 2018 e nel 2019 per consolidare il Ponte.

Il cedimento del pilone centrale è avvenuto con il distacco di una grossa porzione di manufatto e quindi è necessario rimettere in asse il ponte e ripristinarne la stabilità. "È evidente che bisogna intervenire con somma urgenza e ripristinare il collegamento che è vitale soprattutto per Zocca e per l’accesso degli studenti alla sede di Montombraro dell’Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani". Il 7 gennaio dovrebbe finalmente ripartire la didattica in presenza e a farne le spese non possono essere gli studenti di Zocca che si troveremmo a dover girare, con tutti gli ingressi e uscite scaglionate, su strade estremamente più lunghe e scomode per raggiungere l’Istituto Agrario. Inoltre la Strada Provinciale 26 è la principale via camionabile che collega Pavullo a Zocca ed è indispensabile per le attività produttive presenti", spiegano i due azzurri.