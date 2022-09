Elezioni politiche, la voce dei candidati delle liste in corsa

L'appuntamento alle urne di domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23, per una unica giornata di voto, vede in corsa molte liste nei diversi collegi elettorali di Camera e Senato nei quali è suddiviso il territorio modenese. Nella nostra Regione, l'Emilia-Romagna, saranno eletti 43 parlamentari, 29 alla Camera (11 attribuiti in collegi uninominali e 18 in collegi plurinominali) e 14 al Senato (5 attribuiti in collegi uninominali e 9 in collegi plurinominali).

Le forze in campo

Lo scenario, anche sul territorio modenese, vede in campo le due coalizioni di centrodestra e di centrosinistra, accanto a liste che corrono in solitario.

Della coalizione di centrosinistra fanno parte quattro liste: Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, +Europa di Emma Bonino e Impegno Civico di Luigi Di Maio.

Quattro anche le liste che compongono la coalizione di centrodestra: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati, che riunisce tre partiti (Udc, Noi con l'Italia di Mauizio Lupi e Italia al Centro di Giovanni Toti).

In campo come liste autonome vi sono poi il Movimento 5 Stelle e il cosiddetto "terzo polo" nato dalla fusione di Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda.

Le forze di sinistra radicale sono invece raggruppate sotto l'egida della lista Unione Popolare, che ha come figura di riferimento Luigi De Magistris.

Completano il quadro tre differenti e distinte liste del cosiddetto "fronte del dissenso", nato nel corso degli ultimi mesi soprattutto in reazione alle politiche anti-covid e alle scelte del Governo Dragni: si tratta di Italexit, Italia Sovrana e Popolare e Alternativa per l'Italia.

Si aggiungono anche Vita, il movimento di Sara Cunial, i centristi di Clemente Mastella e il Partito Animalista. Nei soli collegi del Senato è presente anche il movimento Destre Unite, di ispirazione monarchica.

