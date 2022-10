L'assessore Bosi nominato vicepresidente del Forum Italiano per la Sicurezza urbana

Il Comune di Modena entra a far parte della presidenza nazionale del Forum italiano per la sicurezza urbana (Fisu). L’assessore alle Politiche per il lavoro e la legalità Andrea Bosi, infatti, è stato eletto vicepresidente dell’associazione nel corso dell’assemblea nazionale che si è svolta a Firenze, al Palagio di parte Guelfa, lunedì 24 ottobre nell’ambito del convegno “Giovani e città. Protagonismo e cittadinanza attiva per prevenire il disagio”.

Il Forum è attivo dal 1996 e riunisce oltre quaranta enti locali, tra Città, Unioni di Comuni e Regioni, con l’obiettivo di promuovere nuove politiche di prevenzione e sicurezza nelle città. Il Fisu è l’articolazione italiana del Forum europeo per la sicurezza urbana al quale sono associate oltre 250 città e amministrazioni territoriali europee di dieci diversi Paesi.

L’associazione offre ai propri aderenti un patrimonio consolidato di competenze specifiche in materia di sicurezza urbana, su temi come criminalità organizzata, urbanistica e riqualificazione urbana nell’ottica di una maggiore sicurezza degli spazi pubblici e di strategie per la prevenzione di fenomeni di degrado a livello locale. In particolare, offre supporto per la partecipazione a progetti europei sulla sicurezza urbana, formazione permanente dei soci, raccolta e scambio delle buone pratiche attuate dagli enti locali.

Il Comune di Modena aderisce da tempo all’associazione, il sindaco Giorgio Pighi ne è stato presidente mentre il sindaco Giuliano Barbolini, tra il 2000 e il 2003 aveva presieduto il Forum europeo. Nel 2018, inoltre, il Comune di Modena ha ospitato l’assemblea nazionale.