La conferenza filorussa divide, le posizioni delle forze politiche

Sulla conferenza organizzata dall’associazione culturale Russia Emilia Romagna interviene Luca Negrini, Presidente cittadino di Fratelli d’Italia: “Inaccettabile che tra i relatori ci sia chi rispondeva al post del Presidente del Consiglio dei Ministri Meloni che condannava con fermezza l’attacco della Russia nei confronti dell’Ucraina inneggiando all’odio e scrivendo testualmente ‘Meritate la ghigliottina voi e tutti i sostenitori del Regime Ucraino’."

"Altrettanto inaccettabile -prosegue- che non ci sia stato un intervento da parte del Sindaco Muzzarelli volto alla revoca dell’autorizzazione dell’utilizzo della sala, procedendo nella consapevolezza del mancato rispetto dell’Articolo 3 del regolamento che, alla voce dei criteri di autorizzazione, richiede la sottoscrizione dei valori della Costituzione che, evidentemente, per chi augura la morte pubblicamente non sono fondamentali. Senza dimenticare la legittimazione dell’invasione russa di uno Stato sovrano e l’ evidente offesa della libertà di un altro popolo, principi che l’Italia ripudia nell’Articolo 11 della Carta Costituzionale.Fratelli d’Italia invita pertanto il Sindaco a intervenire celermente e a procedere con la revoca. Per questo motivo depositeremo sul punto un’interrogazione in Consiglio comunale, destinata a verificare l’eventuale negligenza del Comune. Come al solito prendiamo atto che Modena continua a balzare sulla cronaca nazionale a causa delle mancanze di questa Amministrazione”, conclude Negrini.

Anche Alberto Bosi del Gruppo Alternativa Popolare si unisce al dibattito: "Più che non concedere la sala civica, agli organizzatori dell'iniziativa filo-russa vorrei ricordare che invadere militarmente altri Stati uccidendo decine di migliaia di persone inermi per le semplici mire di potere del suo Presidente non ha nulla di lodevole e nulla da celebrare. Si tratta solamente e semplicemente di atti criminali da contrastare in ogni modo possibile e bene fa il Governo Italiano a schierarsi con la Nato per difendere l'Ucraina."

"Non dimentichiamo,- prosegue Bosi- inoltre, che il livello di democrazia presente oggi in Russia è molto scarso come dimostra purtroppo la fine che fanno gli oppositori al regime russo che, di fatto, tiene in scacco gli stessi cittadini russi.Se l'Ucraina dovesse cadere altri Stati Europei potrebbero finire sotto attacco del regime Russo e questo deve essere evitato proprio non lasciano solo il popolo Ucraino che sta combattendo per la libertà di tutti. Noi siamo e saremo sempre dalla loro parte, dalla parte del mondo libero contro le ideologie e contro le dittature."

"Quella che si sta giocando prima di tutto a Modena- dichiara invece L.Guerini da Azione Modena - non solo è una partita, pur importante, per evitare l’oltraggio alla città martire di Mariupol, ma respingere con coraggio e orgoglio l’orrore dell’iniziativa filoputiniana significa affermare un solido principio di difesa della sicurezza nazionale. È molto rilevante che una persona attenta e misurata come l’ex ministro della Difesa e attuale presidente Copasir Lorenzo Guerini si sia pronunciato in modo netto per bloccare l’iniziativa di Modena e tutte le altre che si stanno moltiplicando in Italia. Per questo Azione Modena chiede ancora una volta - e se possibile con ancor più forza - al sindaco di Modena di fermare l’iniziativa, evitando che le ragioni di ordine pubblico si sostituiscano alla necessità enorme di una classe politica capace di dire “no” alla disinformazione del dittatore russo. Tornerà la libertà in Ucraina non solo gestendo il profilo militare ma anche avendo una, cento, mille, Modena capaci di resistere in tutta l’Europa Occidentale. Non invidio la responsabilità che hanno sulle spalle il Sindaco e la sua Giunta, ma devono comprendere che questo non è più un fatto amministrativo o una piccola storia di provincia. Muzzarelli agisca unendo intorno a sé la città che con molte forze di maggioranza e opposizione sta chiedendo una sola cosa: non passino i collaborazionisti."

Contro la conferenza filorussa si esprime anche +Europa affermando "con convinzione il proprio sostegno e la sua adesione alla manifestazione organizzata da Radicali Italiani, Radicali Modena e diverse associazioni ucraine modenesi, che avrà luogo il 20 gennaio in Piazza Mazzini contro la propaganda russa nel nostro paese. Serve un segnale chiaro contro la propaganda russa che dilaga nel nostro paese e +Europa c’è e ci sarà sempre per promuovere la solidarietà internazionale e i valori di libertà e democrazia che accompagnano la resistenza ucraina, contro le bugie e la violenza del regime di Putin. È fondamentale ribadire la verità del conflitto in Ucraina, invitando la società civile, le forze politiche e le associazioni a disporsi come presidio costante di verità di fronte alla distorsione operata dal regime russo. La presenza di diverse voci politiche il 20 gennaio sarà un segno tangibile di solidarietà e impegno comune nella difesa dei principi democratici"

"Modena non può prestarsi a stratagemmi di propaganda putiniana" Sono queste invece le parole di condanna di Volt Modena verso l'evento che si dovrebbe svolgere il 20 gennaio a Modena.

"Il nocciolo della discussione si è focalizzato su quanto fosse opportuno o meno concedere questo spazio pubblico per un evento che ad una semplice analisi mostra un evidente profilo di propaganda putiniana su argomenti legati a doppio filo con la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina. Il sindaco Muzzarelli ha dichiarato che il Comune non appoggia l’iniziativa, tuttavia non ha nemmeno potuto rigettare la richiesta formale di utilizzo della sala da parte dell’associazione, in quanto non viola il regolamento di concessione della sala stessa. Tuttavia il regolamento della sala prevede che l’associazione sottoscriva un impegno a condividere i valori sanciti dalla Costituzione e dalla Repubblica Italiana e, segnatamente, il divieto di professare e/o praticare ideologie e comportamenti fascisti e razzisti. A noi è evidente la contraddizione, un evento del genere è nettamente in contrasto con i valori della nostra Costituzione e Repubblica, inoltre è un evento che si impegna a fare propaganda per un regime razzista e fascista come quello di Putin.Di conseguenza invitiamo l’amministrazione comunale ad ammettere l’errore e revocare la concessione della sala piuttosto che cercare foglie di fico con cui giustificare una scelta presa con troppa leggerezza"

Di parere opposto è invece il Coordinamento regionale Indipendenza che sostiene che "nessuna censura possa aiutare questa indispensabile ricerca della Pace"

"Le richieste di annullamento dell’iniziativa - dichiarano dal coordinamento - fatta da partiti di destra e di sinistra o da parte di essi, come nel caso del Pd, rappresentano un inaccettabile tentativo di censura del sacrosanto dibattito delle idee e sono figlie una visione manichea del conflitto in Ucraina, dove esistono un aggredito ed un aggressore, senza nessuna considerazione delle ragioni storiche che hanno portato al conflitto. Ancora una volta la politica italiana mostra il suo volto peggiore, schierato in maniera unilaterale sul fronte atlantista, una posizione che non dà nessuna possibilità al necessario sforzo per la Pace che ovviamente si deve stipulare tra forze nemiche e presuppone il riconoscimento dell’altro da sé."

"Chiediamo quindi al sindaco Muzzarelli di restare sulla posizione attuale che è la stessa tenuta nei confronti delle tante iniziative svoltesi in questi anni sulla guerra in Ucraina, con un’Amministrazione Comunale da subito schierata sulla linea governativa (sia dell’attuale governo che di quello precedente) ma che non ha impedito lo svolgimento delle conferenze e le manifestazioni di segno opposto. Auspichiamo inoltre che ogni singola forza politica si impegni realmente per l’unica cosa che conta, la Pace che non può nascere dalla distruzione di uno dei belligeranti, come auspicato purtroppo in un comizio di qualche mese fa da parte di uno dei partiti che adesso vorrebbero impedire agli altri di parlare ma da un negoziato serio e realista."