La Sassolese Nadia Politi eletta in Assemblea Nazionale di + Europa

La Sassolese Nadia Politi , già coordinatrice del circolo Più Europa Modena, è stata eletta al recente Congresso Nazionale di + Europa come componente dell' Assemblea Nazionale del partito, all' interno della lista Energie Nuove che fa riferimento a Federico Pizzarotti.



Per la Politi, aderente a + Europa fin dalla sua fondazione nel 2018, si tratta di una riconferma, essendo già stata componente dell' Assemblea Nazionale durante il biennio precedente con la segreteria Della Vedova.



"Ringrazio il nostro referente regionale, Matteo Riva, per la fiducia nel avermi proposto come candidata nella lista di Pizzarotti - ha dichiarato la Politi che prosegue - la lista Pizzarotti- Falasca -Riva ha, indiscutibilmente e abbondantemente prevalso in questo congresso, proponendo, tuttavia, una soluzione unitaria seppur di maggioranza, che ha portato alla elezione di Federico Pizzarotti come Presidente Nazionale e di Riccardo Magi come Segretario. Adesso lavoriamo insieme e uniti per radicare il nostro partito sul territorio in tutta l' Emilia Romagna in vista delle importanti scadenze elettorali amministrative che ci attendono nel 2024"