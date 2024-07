La Sindaca di Nonantola firma i decreti di nomina per 4 assessori

Massimo Po, come da tempo annunciato, è stato nominato vice-sindaco di Modena con una serie di importanti deleghe: Cultura, Centro Storico ed Eventi, Commercio, Turismo e Pari Opportunità. Po ha alle spalle un'esperienza significativa come consigliere comunale dal 2019 al 2023 e assessore nella giunta Nannetti.

Nuove Nomine e Deleghe

Tra gli eletti del Partito Democratico, Ileana Borsari è stata scelta per ricoprire il ruolo di assessore con deleghe ai Servizi Sociali, Associazionismo, Pace e Intercultura, una delega di nuova istituzione. Borsari ha già esperienza come consigliere comunale dal 2014 al 2019, durante il quale ha avuto la delega all'Economia Solidale.

Il terzo assessore è Roberto Annovi, a cui sono state affidate le deleghe ai Lavori Pubblici, Cura e Decoro del Territorio e Attività Produttive. Annovi, oggi pensionato, ha precedentemente ricoperto il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici tra il 2007 e il 2012 nella giunta Borsari, dove ha anche servito come vice-sindaco.

Riconferme

Enrico Piccinini è stato riconfermato nel suo ruolo, mantenendo le deleghe al Bilancio e allo Sport, cui si aggiungono Patrimonio e Urbanistica. Piccinini ha lavorato a lungo sul Piano Urbanistico Generale (PUG) ed è stato assessore all'Istruzione nelle due amministrazioni Nannetti. Nel primo mandato ha avuto anche la delega all'Ambiente e nel secondo al Bilancio e allo Sport, ricoprendo inoltre il ruolo di vice-sindaco negli ultimi tre anni e mezzo.

Deleghe della Sindaca

La sindaca ha deciso di trattenere per sé diverse deleghe, inclusi Ambiente ed Economia Circolare, Politiche Educative, Politiche Giovanili, Protezione Civile, Sicurezza, Società Partecipate, Personale, Città Digitale, Comunicazione e Partecipazione.

Così commenta la neo sindaca Baccolini:

“L'assetto di governo non è concluso e lo sarà solo nelle prossime settimane. Ho intenzione di arrivare ad una configurazione definitiva ed innovativa, almeno per il Comune di Nonantola, affidando deleghe anche a consiglieri comunali su specifici progetti. Se da una parte ritengo sia utile formare una giunta che privilegi esperienza e capacità amministrativa, dall'altra mi pongo l'obiettivo di costruire un percorso di crescita per i componenti delle liste che mi hanno sostenuta e per gli eletti che compongono la maggioranza in seno al consiglio comunale, così da permettere loro di fare esperienza ed assumere strada facendo ruoli sempre più importanti. Questa consiliatura deve infatti anche guardare al futuro, alla creazione di una nuova generazione di amministratori.

Ho quindi scelto responsabilmente, in sole due settimane dalla convalida della mia elezione a sindaca, di nominare 4 assessori per riportare la macchina amministrativa alla piena operatività, dopo un lungo periodo di pausa legato alla consultazione elettorale durante il quale non ha potuto operare nel pieno delle sue funzioni. Potrò quindi utilizzare i prossimi giorni per completare la compagine senza pressioni e fretta che, come recita l'antico proverbio, può essere cattiva consigliera.”