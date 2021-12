La Lega festeggia l'elezione di due consiglieri in Provincia

Ieri si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, che ha visto anche l'elezione di due consiglieri in quota Lega nella pattuglia del centrodestram che ha portato a casa 5 eletti. Si tratta di Luigia Santoro (consigliere comunale a Modena) e Lavinia Zavatti (consigliere comunale a Medolla).

“Un enorme grazie alla squadra, per la fiducia e la stima accordatami. Sarà una nuova e stimolante esperienza. L’impegno, come sempre, sarà totale” commenta Lavinia Zavatti. Le fa eco Luigia Santoro “Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato e confermo il mio impegno di sempre per il bene comune nel mio nuovo ruolo di consigliere provinciale.”

Alle neo elette si aggiunge il referente provinciale del Carroccio Davide Romani: ”Siamo cresciuti e questo risultato testimonia il buon lavoro condotto dalla squadra Lega nei territori. I miei complimenti per il meritato risultato a Luigia e Lavinia, che in questi anni di militanza in Lega hanno dimostrato le loro capacità e la loro determinazione. Ringrazio Simona Magnani per il lavoro svolto in questi anni di consiglio provinciale: è merito anche suo se oggi abbiamo centrato questo traguardo. Auguro a Luigia e Lavinia buon lavoro".