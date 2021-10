Fratelli d'Italia si gode il primato nella coalizione, la Lega non commenta

La tornata amministrativa 2021 ha sancito un cambio significativo nella coalizione di centrodestra: Fratelli d'Italia ha superato la Lega in quanto a consensi, diventando di fatto il partito di riferimento. Una notizia per certi versi attesa in virtù dei sondaggi degli ultimi mesi.

Soddisfazione quindi per Michele Barcaiuolo Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia: “È con grande entusiasmo che osserviamo gli ottimi risultati di Fratelli d’Italia in tutta l’Emilia-Romagna che vanno sicuramente oltre ogni più rosea aspettativa. Fratelli d’Italia è determinante nel portare al ballottaggio Cento, Finale Emilia e Pavullo, dove la sinistra subisce l’umiliazione di non andare nemmeno al secondo turno. Gli elettori emiliano-romagnoli hanno scelto Fratelli d’Italia come primo partito del centrodestra e prima alternativa alla sinistra in tutti i comuni superiori ai 15.000 abitanti chiamati al voto (Bologna, Ravenna, Rimini, Cento, Cesenatico, Pavullo, Finale Emilia, Cattolica). È un compito inaspettato, figlio di un lungo percorso, ma che ci trova assolutamente pronti. Tra due settimane confermeremo le Amministrazioni di centrodestra uscenti a cui, già da ieri, si sono aggiunte San Giovanni in Persiceto, Fiorenzuola, Zocca, Ventasso, Traversetolo, Felino, Gatteo, Novafeltria, Casina, Cortemaggiore, Gropparello, Rottofreno, Pennabilli, oltre alla sconfitta della sinistra a Montefiorino”.

Non commenta l'esito elettorale il Referente provinciale Lega Davide Romani, che si limita a riportare i risultati e ad esprimere sostegno a Palazzi: "La Lega Salvini Premier è in lizza per i principali Comuni modenesi chiamati alle urne in questa tornata amministrativa. È il principale dato che emerge all'indomani del voto. Risulta lampante come nelle piccole comunità montane abbia vinto la continuità: così è anche per Zocca, rimasta, con Federico Ropa, al centro destra. Prosegue la nostra corsa a Pavullo con il sindaco uscente Luciano Biolchini, che è approdato al ballottaggio in vantaggio rispetto all'avversario, mentre il PD, terzo classificato, è fuori dai giochi. Su Biolchini puntiamo per portare a termine il lavoro impostato in questi anni. Contiamo sul sindaco uscente Sandro Palazzi nel ballottaggio di Finale Emilia, quale unica e vera alternativa a un Pd che ha portato il comune allo sfascio. Palazzi in questi cinque anni ha posto le basi per la crescita del territorio, alla quale sta lavorando con attenzione verso tutti gli aspetti, a partire dalla salute, grazie alla battaglia da sempre condotta contro la discarica. L'impegno della Lega prosegue dunque nelle nostre comunità, con la consapevolezza che la fiducia in noi degli elettori è ben riposta (sic)".